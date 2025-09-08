「INTLOOP（イントループ）」の想いがより伝わるかたちに。コーポレートロゴをリニューアル

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下 INTLOOP）は、本日2025年9月8日（月）より、コーポレートロゴをリニューアルいたしました。本変更は、「INTLOOP（イントループ）」という社名の認知向上を目的とし、既存ロゴにカタカナ表記を加えたデザインへと生まれ変わるものです。

20周年を迎え、ブランドの根幹にある“出会い”と“つながり”の想いを、よりわかりやすく、親しみやすく伝えるロゴとして、社内外のコミュニケーションにおいて活用してまいります。

■「INTLOOP」に込めた想いを、より伝わるかたちへ

INTLOOPは、「introduction＝出会い・紹介」を「loop＝繰り返し続けて」いきたいという思いから生まれました。人・企業・テクノロジーがつながり、成長のループを広げていくことで、より良い未来を共創できる社会を目指しています。

これまで小文字の英字表記のみだったことで、初見では読み方がわかりにくく、「INTLOOP＝イントループ」という社名が想起されづらいという課題がありました。今回、カタカナ表記を加えることで、社名の読み方とブランドの想いを、より多くの方々に知っていただきたいと考えています。

■ロゴの運用ルールと差し替えについて

- 国内での利用については、原則カタカナ付きの新ロゴに統一します- 従来の英字のみのロゴは「グローバルロゴ」として位置づけ、海外向けの資料等で一部利用を継続します- コーポレートサイトは本日より新ロゴに対応済みです- その他サービスサイトや外部掲載のロゴについては、本日より順次差し替え予定です- グループ企業やサービス等のロゴに含まれる「INTLOOP」ロゴは今回の変更対象外です- 20周年ロゴは、2026年2月末まで使用を継続します（2025年2月25日から1年間使用）【ロゴ使用に関するご案内】

本プレスリリースに掲載されている新旧ロゴの画像は、報道目的に限りご使用いただけます。ロゴデータやその他派生デザインの利用をご希望の場合は、下記の問い合わせ先メールアドレスまで、事前に申請いただくようお願いいたします。

なお、コーポレートロゴを含むすべてのデザイン・著作物は、INTLOOP株式会社に権利が帰属します。無断での転用・改変・営利目的での使用はご遠慮ください。

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約49,000名（2025年4月30日現在）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

本プレスリリースおよびロゴ使用に関するお問い合わせ

INTLOOP株式会社 広報事務局 木村

メール：pr@intloop.com 電話：03-5544-8040