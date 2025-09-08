ライフスタイルブランド「LAKOLE」から、大人気YouTuberひなたさん監修のカレー＆トートバッグ＆ステッカーの3点セットを数量限定で、9月8日（月）よりWEB先行予約スタート！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のライフスタイルブランド「LAKOLE（ラコレ）」は、大人気YouTuberひなたさん監修によるカレー、トートバッグ、サインステッカーの３点セットを数量限定で、2025年9月8日（月）～ 9月16日（火）までの期間限定で、「LAKOLE」公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて先行予約を開始し、2025年10月10日（金）より、千葉・ららぽーとTOKYO-BAY店、大阪・ルクアイーレ店、公式WEBストア and STの３店舗にて通常販売いたします。また、発売を記念して、「LAKOLE」公式Instagramと店舗のそれぞれで、ひなたさんの私物や原画、「LAKOLE」の商品など豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。キャンペーンの当選者は、「LAKOLE」公式Instagramにて2025年10月20日（月）の19時～配信するインスタライブにて、ひなたさんご本人が発表を行います。

■ひなたさんとの出会いとコラボレーションの背景

ひなたさんとの出会いは2024年の「LAKOLE」ショップクルーズ撮影でのことでした。撮影を通じて、ひなたさんにラコレのカレーを気に入っていただき、動画で紹介していただいたおかげで、多くのファンの方々が興味を持ち、商品を手に取る機会が増えました。その後、ららぽーとTOKYO-BAY店で実施されたイベントでは、ひなたさんが弟のあさひさんと共に1日スタッフとして参加。ポップコーンの試食販売やおすすめの商品の紹介を行い、事前予約チケットは即完売するほどの大盛況となりました。このイベントを通じて生まれたアイデアと交流が基となり、ひなたさんのセンスと魅力を詰め込んだ商品をともに企画することが実現しました。

■2025年9月7日（日）配信、完成品お披露目インスタライブの様子

“みんな大好きキャンプ2日目カレーと、毎日使いたいトートできました！”インスタライブでは、約12,000人が視聴し、「トートバッグ可愛いから色違いで買いたい！！」「カレーの箱、部屋に飾っておきたい！」などのコメントが飛び交い、ひなたさん監修アイテムの発売に注目が集まり、多くのファンから期待の声が寄せられました。

■発売について

WEB限定先行予約期間：

2025年9月8日（月）12:00~2025年9月16日（火）11:59まで

特設サイト：

https://www.dot-st.com/lakole/concept/?dispNo=013001190

本発売日：

2025年10月10日（金）

展開店舗：

・ららぽーとTOKYO-BAY店 10:00～

・ルクアイーレ店 10:30～

・公式WEBストア and ST（アンドエスティ） 12:00～

※上記以外の店舗での販売はございません。

■商品詳細

商品名：キャンプ2日目カレーセット

価格：2,200円（税込）

カラー展開：イエロー（Aセット）、ブルー（Bセット）

１.キャンプ2日目カレー

▼パッケージ（左）／パッケージ裏（右）

▼カレー

▼食べられるスプーン

ひなたさんとタッグを組み、“キャンプの2日目に食べるあの特別なカレー”を完全再現しました。辛さは控え目ながらも、スパイスをきかせた濃厚で奥深い味わいに仕上げています。

最大の特徴は、ひと口で感じる濃厚な粘度。マッシュポテトを加えることで、じっくり煮込んだ2日目らしい理想的な食感になりました。そして、ひなたさんの「鍋底の焦げまで表現したい！」という遊び心から、黒ごまを使用することで味を損なうことなく焦げの風合いを再現し、見た目からもキャンプ気分を楽しめる特別なカレーとなっています。また、パッケージはひなたさんと、弟のあさひさんをモデルにしたスペシャルデザインとなっており、商品名や説明文まで本人が手がけています。さらに、国産小麦とかぼちゃパウダーで作った “食べられるスプーン”付きで、楽しみながら粘度の魅力を体感できます。お子さまから大人まで、ひなたさんの感性と世界観を丸ごと味わえる、ここでしか手に入らない特別なカレーです。

２.トートバッグ

ひなたさんが色とサイズを厳選し、機能性とデザイン性を両立させたタテ型トート。ノートパソコンがすっぽり入る収納力と、持ち運びやすい軽さを兼ね備えています。デザインは、ひなたさんが描き下ろした愛猫“おもち”のイラスト。ファンにはたまらない、唯一無二のアートトートです。日常使いからお出かけまで幅広く活躍する、こだわりのイエローとブルーの2色を展開します。

３.ステッカー

スマホケースに収まる、持ち歩きやすいサイズ感のステッカー。デザインにはひなたさんの直筆サインと、名前を書き込めるスペースをプラスしています。

■発売記念キャンペーンについて

１.Instagramプレゼントキャンペーン

実施期間：

2025年9月8日（月）12:00～2025年10月17日（金）23:59まで

抽選人数：10名さま

景品：

「LAKOLE」のオリジナルカレー皿&スプーン※色はお選びいただけません。

スペシャル景品：

当選者の中から1名さまに、トートバッグデザイン原画（ひなたさん愛猫のおもちの画）をプレゼント

応募方法：

LAKOLE公式Instagramアカウントをフォロー&コメント

当選発表：

2025年10月20日（月）19:00～のインスタライブにて発表

▼景品／LAKOLEオリジナルカレー皿&スプーンのペアセット

▼スペシャル景品／ひなたさん愛猫のおもちの画

２.店舗購入者限定プレゼントキャンペーン

実施期間：

2025年10月10日（金）~2025年10月17日（金）23:59

抽選人数：2名さま

景品：ひなたさん愛用のお洋服

応募条件：

・ららぽーとTOKYO-BAY店もしくは、ルクアイーレ店で、

ひなたさん監修の“キャンプ2日目カレーセット“をご購入のお客様

・「LAKOLE」公式Instagramのフォロワーさま

・and ST会員さま

応募方法：

１. ご購入時に、キャンペーン応募方法、応募フォームQRコード、応募コードを記載した説明書をお渡しいたします。

２. 応募フォームに4桁の応募コード、必要事項をご記入いただくと応募が完了します。

当選発表：2025年10月20日（月）19:00～のインスタライブにて発表

３.プレゼントキャンペーンの当選者発表 “みんなでもぐもぐインスタライブ

開催日時：2025年10月20日（月）19:00～

配信場所：「LAKOLE」公式Instagram https://instagram.com/lakole_official/

内容：

ひなたさん監修のカレーを食べながらのトークと、

Instagram、店舗で開催したプレゼントキャンペーンの当選者発表

■ひなたプロフィール

飾らない自然体の魅力と、思わずクスッと笑える"遊び心"で、幅広い世代から支持を集めている。 独自のセンスと編集力で生み出されるショート動画は国内外でも注目され、2018年には「TikTok GALA in Korea」に日本代表として参加。

ジャンルや表現形式にとらわれず、映像・音楽・ライフスタイルなど、多領域を横断しながら表現を広げる世界一自由なクリエイター。

■「LAKOLE」ついて

LAKOLEは、「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、アパレル、グロサリー、生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。あたりまえとなっている日用品だからこそ、もっと手軽に、もっと素敵にしていきたいと考えています。

全国96店舗展開(2025年8月末時点WEBストアを含む)

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/lakole/

https://instagram.com/lakole_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/