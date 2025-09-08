不可能に挑むRIIZEの新たな挑戦が始まる！「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」Leminoプレミアムにて日韓同時・日本独占配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年9月26日(金)21:00より、「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」を日韓同時・日本独占配信いたします。

(C)2025 TBS GLOWDIA / SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVE

■作品概要

・タイトル：「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」

・配信日時：2025年9月26日（金）より毎週金曜日 21:00～最新話更新予定

・話数：全6話

・出演： RIIZE (ショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントン)

・公式サイト： https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000141/

・ティザー映像：https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNlNjk%3D

■より壮大で過酷なミッションを携え、RIIZEが帰ってきた！

「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」は、デビュー3年目を迎えたRIIZEの新たな魅力と素顔が満載のリアルバラエティです。

伝統と現代が息づく華やかな都市・上海を舞台に、天下一の座をめぐり＜BOSS派＞と＜召使派＞が激突？！より壮大で過酷なミッションと彼らの勝負魂を揺さぶる予測不能な投票対決！予測不可能な対決で勝利したチームは＜BOSS派＞、敗れたチームが＜召使派＞になり、その瞬間に彼らの旅の運命が決定！目指すはただ一つ、BIG BOSSの座を勝ち取ること！

裏切りも辞さない予測不可能な＜投票戦争＞。連合と裏切りが交錯する中で、果たしてBIG BOSSの座を手にするのは誰なのか？

「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」、ぜひLeminoでお楽しみください！

■Leminoで配信中！前シリーズ「BOSS RIIZE」

(C) 2024 STUDIO X+U, SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. All Rights Reserved

RIIZE初の旅行リアリティー番組「BOSS RIIZE」は、「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において配信中です。

江原道（カンウォンド）江陵（カンヌン）と襄陽（ヤンヤン）で1泊2日の旅行に出かけたRIIZE。癒しに満ちた旅先で繰り広げられるボス争奪旅行記！ぜひ、「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」とあわせてご覧ください。

・タイトル：「BOSS RIIZE」

・話数：全12話

・出演： ショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントン

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNlNjk=?pit_git_type=PIT?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202509_nr-BOSSRIIZE-0908

■RIIZE プロフィール

RIIZEは、SHOTARO ・ EUNSEOK ・ SUNGCHAN ・ WONBIN ・ SOHEE ・ ANTONで構成される6人組ボーイズグループです。

BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、EXO、NCT、aespaなど多くのトップアイドルを輩出した韓国の大手事務所SM ENTERTAINMENT（以下、SM）に所属し、2023 年にデビュー。

今年、2025年7月からは、アジア14都市をはじめ、ニューヨーク、ロサンゼルスなど北米8都市、全世界計22地域を巡るワールドツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD]」を開催しており、総勢30万人以上を動員予定です。

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。