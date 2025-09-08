中国新聞デジタル「赤ヘルレジェンドキャンペーン」実施中

株式会社中国新聞社

株式会社中国新聞社（代表取締役社長：岡畠鉄也、以下「中国新聞社」）は、運営するニュースサイト「中国新聞デジタル」（https://www.chugoku-np.co.jp/）について、10月24日まで「中国新聞デジタル赤ヘルレジェンドキャンペーン」を実施中です。中国新聞デジタルのサービスのうち、「記事読み放題＋ビューワー（朝刊）」プランが対象です。

中国新聞デジタルでは、カープ番記者コラム【球炎】過去40年分以上の記事をアーカイブ公開中です。期間内にクーポンコードを入力して新規お申し込みいただいたお客様は、記事が読み放題のうえ、お申し込みから1カ月間利用料が1,000円引きとなり、さらに抽選でCarp Legend Game 2025のチケットが5組10名様に当たります。

キャンペーンページから概要と規約をご確認のうえ、お申し込みボタンからお手続きが必要です。



●キャンペーンページ

https://cp.tarupo.jp/ab/cp_SEO

■【球炎】について

プロ野球球団広島東洋カープを見つめる中国新聞の名物コラム。初優勝の3年前、1972年に「球心」として始まり、「球紋」「球炎」とタイトルと変えながら現在まで、ゲームの翌日朝刊に掲載を続けています。



■ビジネスや暮らしに役立つ情報が満載

中国新聞デジタルはカープ記事の他にも、政治、経済、国際、社会など世界のニュースから、お住まいのエリアの事件事故やスポーツ情報、日々のニュース、地域の話題など、あなたに役立つ情報が満載です。ぜひこの機会にご利用ください。

■Carp Legend Game 2025についてはこちら(https://www.htv.jp/clg/)



＜お問い合わせ＞

中国新聞社「中国新聞デジタルキャンペーン事務局」（中国新聞社販売局デジタル推進室内）

digital-campaign@chugoku-np.co.jp

株式会社中国新聞社

・代表者：代表取締役社長 岡畠鉄也

・所在地：〒730-8677 広島県広島市中区土橋町７番１号

・創刊：1892年5月5日

・事業内容：日刊紙の発行、中国新聞デジタルの運営、広告業務、スポーツ・文化事業の企画や開催 など

・中国新聞デジタル：https://www.chugoku-np.co.jp/