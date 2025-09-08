【Felo AI Slide 2.0登場】Felo×アローサル共同セミナー 9月12日開催-生成AIで変わる資料作成の常識

アローサル・テクノロジー株式会社

AI研修・コンサルティング・開発支援を行うアローサル・テクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤拓哉）は、次世代AI検索・エージェントプラットフォーム「Felo（フェロー）」を提供するFelo株式会社と共同で、2025年9月12日（金）にオンラインセミナー『AIが変革するプレゼンテーションの未来』をオンライン開催いたします。

本セミナーでは、Felo社が開発したAIプレゼン作成ツール「Felo AI Slide 2.0」の全機能を、Felo株式会社CMO・チャールズ氏および弊社代表・佐藤により実演・解説。AI時代のプレゼン作成における課題とソリューション、そしてこれからの働き方について、実践視点で深掘りします。

【セミナー概要】

セミナー名： AIが変革するプレゼンテーションの未来：Felo AI Slide 2.0が実現する「超効率」オンラインセミナー

日時： 2025年9月12日（金）12:00～12:45

形式： オンライン（Zoom予定）

費用： 無料

主催： Felo株式会社

申込URL： https://forms.gle/k4DFgj3g3VY2WP2r9

【登壇者紹介】

AIリスキリング／生成AI導入の支援を10,000名以上に提供してきたAI導入支援の第一人者。企業向けの戦略設計から環境構築、研修まで一気通貫でDX/AXを推進。

チャールズ 氏（Felo株式会社 CMO）

Felo AI Slide 2.0の開発責任者。情報を直感的に伝えるAIスライド生成技術を牽引し、数分で高品質なプレゼン資料を生み出す革新をリード。

【本セミナーで得られること】

- プレゼン作成を根本から変える「Felo AI Slide 2.0」の全機能デモ- 「まだ手作業で消耗している人」に向けた、AIによる業務効率化の実践例- 経営×AI視点で語る、企業全体の生産性向上につながる仕組み

ぜひ、奮ってご参加ください！

【AI活用の現場から伝える“今”と“これから”】

プレゼン資料作成は、未だに多くの現場で“人の手”によって非効率に行われています。

アローサル・テクノロジーでは、日々進化する生成AIやLLM技術を活用し、研修・導入・コンサルティングを通じて“使えるAI”を現場に届けています。

本セミナーでは、そうした現場のナレッジを基に、生成AIとビジネス生産性向上の“今”と“これから”をお伝えします。

【アローサル・テクノロジー株式会社について】

アローサル・テクノロジー株式会社（AROUSAL Tech.）は、「AIの力で、世界を"わかりやすく"する」をパーパスに、AI導入／推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術など最新のテクノロジーを活用して、個人・組織のDX／AXを支援しています。

2013年の創業以来、人工知能（AI）技術を主軸としたスマホアプリ、WEBサービス開発を行うシステムインテグレータとして成長してきました。特に、非エンジニアでもAIを使いこなせる研修サービスに注力し、10,000名を超える方々に研修を提供しています。

【Felo株式会社について】

公式サイト :https://www.arousal-tech.com/

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。

Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。

最近、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表しました。このソリューションは、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。

さらに、企業向けの「Felo Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。

Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートしていきます。

【会社概要】

社名： アローサル・テクノロジー株式会社

代表： 代表取締役社長 佐藤 拓哉

本社所在地： 東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F

URL： https://www.arousal-tech.com/

自社メディア： https://wa2.ai?utm_source=pr

設立年： 2013年9月

資本金： 1億円（準備金含む）

従業員数： 35名（業務委託・アルバイト含む）（2025年3月現在）

事業内容： AIを用いたDX推進、自社オウンドメディアのAI発信等

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

アローサル・テクノロジー株式会社

広報・PR担当 村上

TEL：03-4400-1287

E-mail：pr-marketing@arousal-tech.com