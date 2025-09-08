2025年9月26日（金）「アドタイ・フォーラム」に登壇！

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員： 梅景 匡之、以下UUUM）は、2025年9月25日（木）・26日（金）に開催される株式会社 宣伝会議主催「アドタイ・フォーラム」に登壇いたします。

両日ブースも出展しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

■セッション内容

顧客の“好き”が多様化する時代、マーケティングも進化が必要です。 過去の成功体験が通用しなくなった今、UUUMが誇る「専門知」と「テクノロジー」を両輪に、インフルエンサーマーケティングを新たな次元へ引き上げる独自手法を公開します。TikTokなどでの網羅的な「探索」から勝ち筋を「発見」、その熱量をテクノロジーで「拡大」するまでを解説。 勘や経験に頼らない、再現性のあるインフルエンサー施策を実現するためのヒントをお届けいたします。

■セッション概要- タイトル：インフルエンサーマーケティングの”次の一手”とは？ ～「趣味嗜好の多様化」を制する、UUUMのアプローチ～- 登壇日時：2025年9月26日（金）16:20 ~ 16:50- 開催場所：赤坂インターシティコンファレンス- 参加申込方法：https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/advertimesforum202509/上記より、【C12】の講演をご選択の上、指示に沿ってお申し込みください。※来場予約は無料（事前登録制）■登壇者の紹介

スピーカー：

UUUM株式会社

執行役員／宮崎 航

2007年、大学卒業後に求人広告会社へ入社し、営業に従事。

その後、インターネットメディアレップで広告ビジネスのキャリアを積み、経営コンサルティング会社にて企業のマーケティング課題解決を担当。

2016年、新しいエンタメに魅了されUUUM株式会社へ入社。

2025年現在、国内・海外マーケティング、コンテンツプロダクションを統括。

お問い合わせ先

UUUM株式会社

マーケティングチーム セミナー担当

uuum_marketing@uuum.jp

UUUM会社概要

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

また、UUUMには「新しい面白さの発明」を掲げるクリエイティブ・スタジオ「一撃クラブ」があり、メンバーにはクリエイティブディレクターやコピーライター、プランナー、映像ディレクター、YouTubeクリエイター、様々な映像ジャンル出身のプロデューサーが在籍し、多様なコンテンツを企画制作。主に広告コミュニケーションを中心に、CM映像、グラフィック、イベント、ドラマ、ゲームなど様々なコンテンツの企画とプロデュースを行っている。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

UUUM株式会社 コーポレートサイト

https://www.uuum.co.jp/

UUUM クリエイターサイト

https://uuum.jp/

UUUMマーケティングサイト

https://marketing.uuum.co.jp/

一撃クラブWEBサイト

https://1geki.club