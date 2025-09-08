巻き取り式lightning用とUSB-Cケーブル・PD30W・10000mAh大容量5in1多機能モバイルバッテリー「H1」に新色ピンク登場！期間限定キャンペーンで10％割引＋5倍ポイント還元を実施
株式会社RORRYは、人気のモバイルバッテリー「H1(https://amzn.to/4gdK7So)」に新色ピンクを追加し、2025年8月29日18時よりAmazonにて期間限定キャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンでは、既存のタイムセール価格からさらに10％割引コード「P8DTH5AE(https://amzn.to/4gdK7So)」がご利用いただけるほか、購入時には5倍のポイント還元も適用されます。
これにより、最安価格はブラックカラーで4,249円（税込）となり、お買い得な機会となっております。
■キャンペーン概要
開催期間：2025年8月29日（木）18:00 ～ 2025年9月11日（木）23:59
対象商品：H1モバイルバッテリー（新色ピンク含む）(https://amzn.to/4gdK7So)
割引コード：P8DTH5AE(https://amzn.to/4gdK7So)（タイムセール価格から10％オフ）
通常価格：7,999円（税込）
タイムセール価格（29％OFF）：4,999円（税込）
割引コード使用後価格（タイムセール価格からさらに10％OFF）：4,249円（税込）
ポイント還元：5倍ポイント還元
販売場所：https://amzn.to/4gdK7So
■製品特長1. 巻き取り式ケーブル内蔵でスマートに携帯
LightningとUSB-Cケーブルを本体に収納可能。
必要な長さ（最大65cm）だけ引き出して使用でき、使わない時は瞬時に収納。
ジャック部分はマグネットで固定され、バッグの中でもすっきり。
外部ケーブルを持ち歩く必要がなく、荷物を最小化。
2. Apple Watch急速充電に対応
最新のApple Watch急速充電モジュール（最大5W）を搭載。
Apple Watch Series 10の場合、わずか30分で約58％まで充電可能。
従来の2.5W充電に比べて充電時間を約1/3に短縮。
3. iPhone 30W PD急速充電
内蔵ケーブル・USB-CポートともにPD対応（最大30W）。
iPhone 16 Proを約2時間でフル充電可能。
iPad、MacBook、Nintendo Switchなど幅広いデバイスに対応。
4. 大容量10000mAhで安心
iPhone 16を約1.8回、Apple Watchを約21回フル充電可能。
サイズは11×6.2×2.8cm／重量254gで、持ち運びやすく旅行・出張にも最適。
5. 最大5台同時充電＆パススルー機能
USB-C（30W）、USB-A（15W）、内蔵Lightning、内蔵USB-C、Apple Watch充電モジュールを搭載。
最大5台同時充電が可能で、家族旅行や出張時にも便利。
パススルー充電に対応し、スマホとバッテリー本体を同時に充電可能。
6. 高耐久＆安心安全設計
内蔵ケーブルは15,000回の折り曲げテストをクリア。
PSE適合製品で「過充電保護」「過放電保護」「短絡保護」「温度保護」を搭載。
長期間安心してご利用いただける高い安全性を実現。
製品詳細・ご購入はこちら :
https://amzn.to/4gdK7So
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com