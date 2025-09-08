クラウドSIMを使った建設・建機業界向けモバイルWi-Fi「零か壱Wi-Fi」を提供開始

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元)は、ニーズウェルグループの零壱製作株式会社関係(本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長 後藤伸応)から、クラウドSIMを使った建設・建機業界向けモバイルWi-Fi「零か壱Wi-Fi」を提供開始することをお知らせします。

1. 背景

近年、建設・建機業界においても現場のデジタル化や遠隔管理が進み、さまざまな作業現場で安定したインターネット接続の必要性が急速に高まっています。特に一時的な現場や移動が多い施工環境では、柔軟でコスト効率の良いモバイルWi-Fiが不可欠となっています。

このような背景のもと、零壱製作株式会社は、建設・建機業界の作業現場が抱える、以下のような契約や通信量、対応エリア、コスト面など、モバイルWi-Fi利用時のさまざまな課題を解決するために「零か壱Wi-Fi」の提供を開始します。

● 使っても使わなくても発生する定額料金

● 多すぎる、または少なすぎる通信容量

● 山間部や郊外では不安定な通信環境

● 解約しづらい最低利用期間

2. 「零か壱Wi-Fi」の特徴

「零か壱Wi-Fi」は、ありそうでなかった、クラウドSIMを使った端末買い切り型のモバイルWi-Fiです。各地域の最適な通信キャリアを自動選択し、全国の現場で安定したWi-Fi環境を提供します。電源をONにするだけですぐに利用ができ、必要な時だけ使えるので、短期現場でも安心してご利用いただけます。

また、クラウドSIM使ったモバイルWi-Fiにおいて、不使用時の維持費ゼロ円は「零か壱Wi-Fi」が国内唯一のサービスです。

※クラウドSIMは、物理的なSIMを端末では持たず、クラウド上でSIMを管理するサービスです。

１. ポイント

● 使わない月は電源をOFFするだけで料金はゼロ円です。

● 必要な時に必要なだけ使えるため、短期現場や変動的な利用に最適です。

● 備蓄しておけば非常時にすぐ使え、BCP対策にも活用可能です。

● 解約ペナルティなしで安心です。



２. 削減効果シミュレーション

※ 「零か壱Wi-Fi」の詳細 ： https://www.01p.co.jp/service/zero_or_ichi_wifi/

3. 今後の予定

建設・建機業界への本モバイルWi-Fi販売推進にあたり、ニーズウェル・零壱製作の共同受注体制構築とシナジー最大化を図っていきます。

また、IoTやスマートシティ事業など新たな分野への展開も視野に入れ、通信インフラのイノベーションを促進し、両社の持続的な事業成長・事業拡大に資する取り組みを継続していきます。

4. 提供開始時期

2025年9月8日

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役会長兼社長 船津 浩三

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

