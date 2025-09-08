DOOGEE、最新Android16 タブレット「Tab G6+」「Tab G6」を日本市場に投入

深圳市道格创想电子商务有限公司

革新的なスマートデバイスを展開するDOOGEE（ドージー）は、業界最新のAndroid16 OSを搭載した新世代タブレット 「DOOGEE Tab G6+」および「DOOGEE Tab G6」 を発表しました。軽量かつ高性能な設計に加え、GoogleのGemini AIを標準搭載することで、学習・クリエイティブ制作・日常利用まで幅広いシーンをサポートします。

主な特長 ■ Android16 × Gemini AI

最新のAndroid16に加え、Google Gemini AIを搭載。音声操作、AI検索補助、スマートアシスタントなど、直感的でパーソナライズされた操作体験を提供します。AIは利用を重ねるごとにユーザーのスタイルを学習し、より賢く最適化されていきます。

■ 学習・仕事・エンタメに最適な大画面

TAB G6+イメージ図TAB G6イメージ図

Tab G6+：11インチFHD+（1920×1200）、90Hzリフレッシュレート

Tab G6：11インチHD（1280×800）、90Hzリフレッシュレート

■ 大容量メモリ・ストレージ

Tab G6+：最大32GB RAM拡張、256GB UFSストレージ

Tab G6：最大30GB RAM拡張、256GB UFSストレージ

両モデルとも最大2TBのmicroSD拡張に対応し、学習資料から高画質動画、ゲームまで余裕を持って保存できます。

■ 長時間バッテリー & 安心の通信環境

8000mAh大容量バッテリーを搭載し、外出先でも安心のロングライフを実現。デュアルSIM対応で、4G LTE高速通信により、学習やビデオ通話も途切れることなく利用可能です。

■ 豊富な機能と拡張性

顔認証でスムーズにロック解除

Bluetoothキーボードやスタイラス接続に対応

OTG / FMラジオ / Widevine L1（G6のみ）対応

製品仕様（抜粋） DOOGEE Tab G6+

OS：Android16（Gemini AI対応）

CPU：Unisoc T7280（8コア / 最大2.2GHz）

メモリ：32GB（8GB＋最大24GB拡張）

ストレージ：256GB（最大2TB microSD対応）

ディスプレイ：11インチ FHD+ / 90Hz

バッテリー：8000mAh（18W急速充電）

カラー：ブラック / グレー / パープル

重量：約528g

DOOGEE Tab G6

OS：Android16（Gemini AI対応）

CPU：Unisoc T7250（オクタコア / 最大1.8GHz）

メモリ：30GB（6GB＋最大24GB拡張）

ストレージ：256GB（最大2TB microSD対応）

ディスプレイ：11インチ HD / 90Hz

バッテリー：8000mAh（10W充電対応）

カラー：ブラック / グレー / ブルー

重量：約554g

購入情報

DOOGEE Tab G6（Amazon販売ページ）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM79FHMR(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM79FHMR)

通常価格：30,900円

→ クーポン適用で、実質17,955円

クーポンコード：ZCFVZCMF

DOOGEE Tab G6+（楽天市場 セット版）

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/tabg6plus-set/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/tabg6plus-set/)

通常価格：28,900円

→ 6,000円OFFクーポン適用で、実質22,900円

※両モデルとも「セット版（G6セット版 / G6+セット版）」を展開しており、Bluetoothキーボードやスタイラスなどアクセサリーを同梱。学習・仕事用途にさらに便利に活用できます。

使用対象

学生：オンライン学習やレポート作成に

若手クリエイター：動画編集やデザイン制作のモバイルハブとして

ファミリー：子供向けコンテンツ利用や家族での動画視聴に

DOOGEEは、高品質でコストパフォーマンスに優れたスマートデバイスを提供するグローバルブランドです。スマートフォンやタブレットなど、耐久性や使いやすさを追求した製品が特徴で、多くのユーザーに愛用されています。DOOGEEと一緒にAIの未来へ行こう！