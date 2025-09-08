【新製品】KOORUI、15.6インチのモバイルモニター「E1511A」が登場！

HKC JAPAN株式会社

2025年9月5日、KOORUIは15.6インチのモバイルモニター「E1511A」を発売いたします。ビジネス、クリエイティブ制作、ゲームプレイまで、多様なシーンに寄り添う一台です。

■15.6インチのモバイルモニター「E1511A」

商品ページ:https://amzn.to/3JHpIsB

持ち運びやすさと高画質を両立

E1511Aは、スリム＆軽量設計の15.6インチFHD（1920×1080）IPSパネルを採用。高精細かつ広視野角で、会議資料の共有から動画編集、映画鑑賞まで、色鮮やかな映像を再現します。さらに、防眩加工とブルーライト低減機能を搭載し、長時間使用でも目への負担を軽減します。

多彩な接続性で、あらゆるデバイスに対応

USB Type-CとDisplayport端子を搭載し、ケーブル1本で映像・音声・給電が可能。PC、MacBook、スマートフォン、Nintendo Switch、PS5など、さまざまな機器と簡単に接続できます。内蔵スピーカーにより、外出先でも迫力あるサウンドを楽しめます。

仕事にも遊びにも、マルチシーンで活躍！

・ビジネスシーン：出張先やカフェでのデュアルディスプレイ環境構築

・クリエイティブ作業：写真・動画編集のサブモニター

・エンタメ用途：旅行先でのゲームプレイや映画鑑賞、パッケージには専用保護カバーと必要なケーブルが付属し、購入後すぐに使い始められます。

■KOORUI 15.6インチ モバイルモニター E1511Aのスペック概要

KOORUIについて

KOORUIは、中国の半導体ディスプレイ分野の業界大手であるHKC傘下の新しい科学技術トレンドブランドです。2021年5月4日の青少年の日に設立された当社は、スマートハードウェアおよび家電製品の設計、研究・開発、および販売に専念しています。

KOORUIは、親会社の長年にわたる研究・開発、原材料、設計、職人精神に依存しており、高品質の顧客サービス、完璧なサプライチェーン管理とコストの最適化により、コンシューマーエレクトロニクスカテゴリーの研究・開発と製造において世界的に有名なブランドになっています。そのディスプレイは、高いリフレッシュ レート、優れた画質、革新的なデザインを特徴とし、ゲーマー、デザイナー、およびオフィスユーザーからよく信頼されています。KOORUIは、「真実を求めて実用性を講ず、誠実で正しく、開放して革新し、完璧を追求する」というコンセプトを堅持し、先進的なテクノロジーと人間化機能を通じてユーザーに優れた視覚体験を提供します。

