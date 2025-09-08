群馬銀行が補助金クラウドの「補助金診断サービス」を導入

株式会社Stayway

「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤淳、以下「Stayway」）は、株式会社群馬銀行（本社：群馬県前橋市、代表取締役頭取：深井 彰彦、以下「群馬銀行」）へ補助金クラウドの「補助金診断サービス」の提供を開始したことをお知らせいたします。

「補助金診断サービス」とは

「補助金診断サービス」の具体的な特徴としては次の通りです。

１.24時間、無料で補助金診断が可能

いくつかの簡単な質問に回答することで、事業者にて活用できる可能性のある補助金等を診断します。

２.金融機関に相談が可能

活用できる可能性のある補助金等について、金融機関に相談することができます。金融機関はStaywayと連携して相談の対応を行うため、幅広い補助金に対応が可能であり、かつ高採択率での補助金申請サポートができることが特徴です。

「補助金診断サービス」提供の背景

Staywayは、2024年6月より群馬銀行に対し、申請書類の草案をAIで自動生成する「補助金クラウド Powered by Generative AI」（※）を提供してきました。群馬銀行は補助金クラウドの活用を通じて、地域の中小企業の補助金活用の支援に取組んできましたが、さらに地域の中小企業の補助金活用を促進するため「補助金診断サービス」を導入いただくことが決定しました。

群馬銀行では、地域企業との接点を多様化し、利便性の高いサポートを提供するため、自社の法人ポータル「ぐんぎんビジネスポータル」の強化を重要施策として位置づけています。

補助金情報は数千件に及び、企業ごとにニーズが異なるため、自社に適した補助金を見つけることは容易ではありません。そこで当社は、オンラインで簡単に補助金情報を検索できる「補助金診断サービス」を群馬銀行に提供し、より効果的な企業支援を実現します。これにより、群馬銀行のお客様は窓口へ足を運ぶことなく、「ぐんぎんビジネスポータル」内で自社に最適な補助金を手軽に見つけられるようになります。

（※）当初は「補助金クラウド Powered by GPT-4」として展開していましたが、2025年9月より「補助金クラウド Powered by Generative AI」へと名称を変更しております。

Stayway 代表取締役 公認会計士 佐藤淳のコメント

このたび、群馬銀行様に新たに「補助金診断サービス」をご導入いただけたことを大変光栄に思います。当社は、AI技術を活用した補助金支援を通じて、地域企業の成長と生産性向上を後押ししてまいりました。今回の導入により、群馬銀行様の法人ポータルを通じて、より多くの企業様が自社に最適な補助金情報を迅速に入手できるようになります。今後も、地域金融機関との連携を深め、補助金活用の裾野を広げることで、地域経済の発展に貢献してまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4－19YUI NOS ユイノス

新潟支社：新潟県新潟市中央区東大通2丁目1－4 2F・3F

名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

福岡支社：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

神戸サテライトオフィス：兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2－19 アムズ元町 1F・4F

岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/