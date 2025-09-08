フジテレビ系ドラマ初主演の木村文乃が、ラウール演じるホストと禁断恋愛――『愛の、がっこう。』ノベライズが上下巻で発売！

株式会社扶桑社

フジテレビ系木曜よる10時放送で話題沸騰！高校教師×ホストが織りなす、禁断の純愛物語が小説でも味わえる！

現在、フジテレビ系で放送中のドラマ、木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜よる10時）。主演は木村文乃、共演にはラウール（Snow Man）を筆頭に、田中みな実、中島歩、沢村一樹ほか豪華俳優陣が集結。スタッフ陣には『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』などでタッグを組んだ井上由美子を脚本に、演出に西谷弘を迎えた――まさに珠玉の布陣で贈る大人の純愛ドラマです。

主人公は、心のどこかで“こんなところから逃げ出したい”と願いながら日々をやり過ごしている女子高の教師・小川愛実（木村文乃）。そんな彼女の前に現れたのは、愛情を受けずに育ち、読み書きに困難を抱える孤独なホスト・カヲル（ラウール）だった。立場も価値観も異なる2人は、読み書きを学ぶ“個人授業”を重ねるうちに、許されない関係と知りながら抗えない恋に落ちていきます。

ノベライズ版では、ドラマで描かれた印象的なシーンの余韻をより丁寧に掬い上げ、映像では語られなかった登場人物たちの心の声を繊細に描き出します。禁断の恋に向き合う葛藤と陶酔がページをめくるたびに深く味わえる、もうひとつの本編です。最終話にはノベライズでのみ楽しめる、ドラマ未公開シーンも！

【ストーリー】

小川愛実・35歳は私立ピエタス女学院に勤務する高校教師。

生徒たちの反抗や理不尽な保護者に悩みながら、

恋人・川原洋二との将来にも不安があり、心のどこかで

“こんなところから逃げ出したい”と願いつつ日々をやり過ごしていた。

ある日、愛実は教え子がホストにのめり込んでいると聞き、

ホストクラブ「THE JOKER」で働くカヲル・23歳と出会う。

家庭で愛情を受けられず、学校にもほとんど通っていないカヲルに、

愛実は漢字の読み書きや社会の仕組みを教える秘密の“個人授業”を始めて……。

次第に距離を縮めていく愛実とカヲルだが、非難や憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲い―-！？

●フジテレビ 木曜劇場『愛の、がっこう。』

・公式HP：https://www.fujitv.co.jp/aino_gakkou/

●ノベライズ 書誌情報

タイトル：『愛の、がっこう。（上）』

脚本：井上由美子

ノベライズ：百瀬しのぶ

発売日：2025年8月21日（木）

定価：1,100円（本体1,000円 ＋ 税）

判型：文庫判 256ページ

ISBNコード：978-4594101329

発行：扶桑社

タイトル：『愛の、がっこう。（下）』

脚本：井上由美子

ノベライズ：百瀬しのぶ

発売日：2025年9月19日（金）発売 ※一部地域により異なる場合がございます

定価：1,100円（本体1,000円 ＋ 税）

判型：文庫判 216ページ

ISBNコード：978-4594101336

発行：扶桑社

