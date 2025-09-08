『【建設・土木現場の遠隔管理】自社に最適なツールをどう選び・どう連携させるか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/dts-insight-20250930/M1D



■広域・遠方現場の増加で求められる、建設・土木業界の効率的な遠隔管理体制

近年、インフラ老朽化対策や再開発プロジェクトの拡大により、建設・土木業界では広域かつ遠隔地での現場作業が急増しています。従来は現地常駐の監督者や技術者による管理が一般的でしたが、移動負担や人材不足、コスト増大が深刻な課題となっています。こうした背景から、現場に出向かずに安全性・生産性を確保できる効率的な遠隔管理体制の構築が急務となっています。





■映像・3D図面・センサー・通信機器が分散し最適な商材選定に悩む現場管理者の課題現場の遠隔管理に必要なツールは多岐にわたり、監視カメラやドローン映像、3D図面共有システム、環境計測センサー、通信機器などが存在します。しかし現状では、それぞれの機器やサービスがバラバラに導入され、相互の連携が不十分であるため、情報が分散し管理者は判断に時間を要しています。さらに、自社の現場規模や作業内容に応じてどの商材を選ぶべきか判断することは難しく、導入後に活用しきれないケースも少なくありません。■複数商材を用途別に組み合わせ、現場情報を可視化・一元管理する手法本セミナーでは、株式会社アクティオのレンサルティングのノウハウと、株式会社ＤＴＳインサイトのダッシュボード サイトダイバーを組み合わせ、映像・3D図面・センサー・通信機器といった各種商材を現場用途に応じて最適化し、分散する情報を統合管理する具体的方法をご紹介します。実際の建設現場での導入事例を交えながら、効率的な商材選定のポイントをお伝えします。さらに、複数システムの連携による情報の一元化がもたらすメリットとして、現場の判断スピード向上や管理負担の軽減など具体的に解説します。■主催・共催株式会社ＤＴＳインサイト株式会社アクティオ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

