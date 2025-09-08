株式会社Marsdy、事業拡大に伴い 東京本社オフィスを移転

株式会社Marsdy

自動+手動ハイブリットのDXソリューション「AutoDate」を提供する株式会社Marsdy（代表取締役CEO：武藤大揮）は、事業拡大および人員増加に伴い、2025年9月より本社オフィスを下記住所へ移転したことをお知らせいたします。

■移転の背景と目的

この度のオフィス移転は、弊社の主力事業「AutoDate」の拡大と、それに伴う人員増加に対応するものです。当社はリモートワークを基本としておりますが、新オフィスは社員が必要に応じて集い、より質の高いコラボレーションを生み出すためのコミュニケーションハブとしての役割を担います。



対面の価値とリモートの柔軟性を両立させるハイブリッドな組織運営を強化することで、生産性を一層高め、お客様へのサービス品質向上に努めてまいります。これを機に、社員一同「全ての企業の、誰にでもできる仕事を0に」というビジョンの実現をさらに加速させてまいります。





■新オフィス概要

新住所：〒105-0011 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー16F

業務開始日：2025年9月1日（月）

アクセス： 都営三田線「芝公園」駅 徒歩2分

都営大江戸線・都営浅草線「大門」駅 徒歩6分

JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅 徒歩9分





■AutoDateとは

AutoDateは自動+手動ハイブリットのDXソリューションです。これまでDX化が難しかった作業も一部人の手を介したオペレーションに落とし込むことで、DX化を可能にします。SaaSツールやRPAの利用を導入・検討するも「必要な全ての数値を整理することは困難」「現場で浸透しない」といった課題を感じられていた企業の方はぜひ一度ご相談ください。

https://autodate.jp/





【株式会社Marsdyについて】

Marsdyは、「全ての企業の、誰にでもできる仕事を0に」することをビジョンに掲げ、自動+手動ハイブリットのDXソリューション「AutoDate」を提供しています 。企業ごとに異なるDXの課題に対し、画一的なツール導入だけでなく、「人の手が必要な作業」と「機械で自動化された作業」を滑らかに繋ぐことで 、個社に最適化されたDX化を実現し、日本全体の生産性向上を目指しています 。





【会社概要】

会社名：株式会社Marsdy

所在地：東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー16F

代表者：代表取締役CEO 武藤大揮

事業内容：自動+手動ハイブリットのDXソリューション AutoDateの開発・運用

サービスサイト：https://autodate.jp/

コーポレートサイト：https://marsdy.jp/