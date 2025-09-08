【荷主企業の物流実態調査】物流DXに61%が「期待」、企業価値向上への切り札として認識高まる。コスト削減・効率化の先に「企業価値向上」を見据える。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「物流DXへの期待度に関する実態調査」を実施しました。本調査は、物流DXや新しい輸送ソリューションの導入が、企業の成長にどの程度貢献すると考えられているかを明らかにすることを目的としています。

調査の結果、61%の荷主企業が物流DXの進展に「期待している」（「非常に期待」21.0%、「やや期待」40.0%）と回答。物流DXが単なる業務効率化ツールに留まらず、企業価値そのものを高める戦略的な一手として認識され始めていることが明らかになりました。

荷主企業の物流実態調査レポート2025 :https://www.lifti.jp/document/WhitePaper006- 物流DXや新しい輸送ソリューションがもたらす効果について、 61.0% が「期待している」と前向きな回答。- 特に、 21.0% は「非常に期待している」と回答しており、物流を起点とした経営変革への強い意欲がうかがえる。- 「あまり期待していない」（9.0%）、「全く期待していない」（7.5%）を合わせた否定的な回答は 16.5% と少数派に。- 物流DXが、コスト削減や効率化といった直接的な効果だけでなく、顧客満足度の向上やブランドイメージ向上など、無形の「企業価値」に繋がることへの期待が高まっている。- 調査主体： 株式会社Univerth- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者- 有効回答数： 200物流DXや新しい輸送ソリューションの導入・活用が進むことへの期待はどの程度ありますか？（n=200、単一回答）

今回の調査結果は、荷主企業の間で物流DXに対する認識が大きく変化していることを示しています。かつては「コスト削減」が主目的とされがちでしたが、今や「企業価値向上」という、より包括的で戦略的な視点からDXを捉える企業が増えています。これは、安定したサプライチェーンが企業の信頼性を担保し、環境に配慮した物流がブランドイメージを高めるという認識が広まった結果と言えるでしょう。

しかしながら、他の調査項目で明らかになったように、多くの企業でデータ活用やデジタルツールの導入はまだ進んでいません。この高い「期待」と、実行の「現実」との間に存在するギャップを埋めていくことが、今後の日本企業の競争力を左右します。その期待に応えるためには、導入のハードルが低く、費用対効果が明確なソリューションが不可欠です。当社が運営する『LIFTI』は、物流業務の効率化を支援するDXプラットフォームです。

