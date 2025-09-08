売れる食品ECに必要な仕組みを体系化「BiNDec MODEL フード」提供開始

株式会社ウェブライフ

株式会社ウェブライフ（本社：東京都港区、代表取締役：熊崎隆人、山岡義正）は、Shopify（ショッピファイ）の法人向けEC構築・運用サービス「BiNDec（バインド・イーシー）」において、食品事業者向けの新モデル「BiNDec MODEL フード（以下、MODEL フード）」をリリースいたしました。

MODEL フードは、400以上のShopifyストア構築実績と、Shopify Premierパートナーとして培った知見・技術力に基づき、「三温度帯配送」「産地直送」「賞味期限管理」「軽減税率帳票」などのバックエンドの運用基盤に加え、ギフト対応や定期購入（サブスクリプション）など販売機能を体系化したモデルです。

在庫・物流の最適化や外部サービス連携まで見据えた全体設計により、運用効率を高めつつ売上拡大に直結する機能を拡充いたしました。事業フェーズやブランドの目的に応じて要素を柔軟に組み合わせることができ、成果につながる食品ECを実現いたします。

提供の背景と狙い

BiNDec MODEL フードの設計イメージ

食品EC市場はライフスタイルの変化とともに拡大を続けています。経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」によれば、2024年の食品・飲料・酒類分野のBtoC-EC市場規模は3兆1,163億円（前年比6.36％増）と物販系で最大です。一方、EC化率は4.52％と物販分野の下から2番目にとどまり、参入ハードルの高さが示されています。

要因としては、冷蔵・冷凍・常温の三温度帯管理や賞味期限制約に代表される複雑な物流・在庫要件、実店舗での「ついで買い」や「現物確認」を前提とする日常購買の志向、食品表示法や軽減税率への法規制・表示対応、そして顧客単価に対して高い配送コストが挙げられます。

当社は、こうした成長余地と課題を抱える食品分野に向けて、食品ECに必要な要素を体系化した「BiNDec MODEL フード」を開発いたしました。複雑なバックエンドの運用条件の仕組み化、ギフト対応・サブスクリプションなどの販売機能に加え、OMOやSNSコマースまで含むチャネル戦略を統合的に支援いたします。物流から販売までを一気通貫で最適化し、国内外のチャネル拡大と収益機会の創出を後押しするユニファイドコマースの実現により、食品ブランドの事業成長をサポートして参ります。

食品ECを伸ばす、3つの理由

用途に合わせた「のし」やラッピングを選択可ギフト最適化（熨斗・ラッピング・eギフト）

MODELフードでは、用途別の「のし」やラッピングを標準実装。オンラインで贈れるeギフトにも対応し、法人・季節・内祝い等の多様なニーズを取りこぼしません。

商品ごとの適切な配送方法、物流管理の業務を効率化安心・安全の購入体験（温度帯・成分・税率表示）

冷凍・冷蔵・常温の三温度帯とピンポイント日時指定に対応。原材料・栄養成分・アレルゲン・軽減税率の表示を整え、安心感を高めます。

定期購入の継続率を上げるための仕掛けをカスタマイズ食品特化サブスクでLTV最大化（回数割引・選べるメニュー）

回数割引・選べるメニュー・スキップなど継続率を高める定期購入の運用を設計。商品内容のカスタマイズなど柔軟にルール設定が可能です。

MODEL フードの主な機能（抜粋）

サブスクリプション（定期購入）：回数割引や商品内容のカスタマイズなど柔軟にルール設定ができるサブスクリプションでの販売が可能

ギフトラッピング・のし紙：用途に合わせて選べるラッピングオプションを実装。ラッピング資材も商品として在庫管理できる

三温度帯配送：商品ごとに冷凍、冷蔵、常温で適切な配送方法にシステム側で対応し、物流管理の業務を効率化

栄養成分・アレルギー表示：原材料や成分、食物アレルギー表示など商品の安全性に関する情報を適切に掲載

季節・期間限定商品：期間限定で販売したい商品の開始・終了のタイミングを完全自動化

キャンペーンLP：シーズンイベントや新商品など売込みたい商品にフォーカスしたLPで戦略的なマーケティングが可能

モバイルオーダー：スマホアプリから注文・決済まで完結し、店頭で商品を提供するモバイルオーダーシステムを構築

EC×店舗ポイント共通化：ポイントや購入履歴の共通化によって顧客ロイヤリティを向上。スマホアプリ化することで、エンゲージメントや販促の施策をより効果的に

予約・受注販売：誕生日やおせち、クリスマスなど、特定の日付に商品が配送されるイベント性の高い商品の販売にも予約や受注の形式で対応可能

複数拠点出荷・産地直送：最寄り拠点・産地からの最適配送を自動化

日時指定配送：イベント当日の時間帯指定までピンポイント制御

購入制限：品薄時の上限数／転売対策

セット販売・まとめ買い割引：複数商品のバンドルや一定数以上で割引適用

店頭受取：ECで購入後、指定日時に店頭で商品を受け渡し

カスタマーレビュー・UGC：購入者のレビューを、商品ページ等に表示する

LINE連携：LINEアカウントと連携し通知をパーソナライズ

ベストセラー/レコメンド：人気商品や関連商品を表示するエリアを追加

チェックアウトカスタマイズ：チェックアウト画面に任意のブロックを挿入

ポイント：購入額に応じて次回に使えるポイントを付与

個別配送料設定：重量・温度帯・便種で細分化

動画マーケティング連携：各種SNS連携、実施短尺レシピ・開封体験の埋め込み

その他の詳しい機能は、以下のページで紹介しています。

MODEL フードを詳しく見る :https://bindec.jp/service/model-food/無料導入シミュレーション受付中

現在、BiNDecでは「BiNDec MODEL フード」の無料導入シミュレーションを実施中です。事業フェーズに応じた必要機能や構成の診断を通じて、「どこから着手すべきか」「何を選ぶべきか」が明確になります。

▶ 詳細・ご相談はこちら：https://bindec.jp/service/model-food/

【BiNDecとは】

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームを基盤に、独自のノウハウと技術で開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ（バインド・イーシー・アプリ）」としてラインナップ。ECサイトの構築・運用・改善を体系化することで、導入のリードタイム短縮とメンテナンス負荷の軽減を両立します。

現在は、コスメ・アパレル・食品・エンタメ・B2Bなど業種ごとの最適構成を「BiNDec MODEL（バインド・イーシー・モデル）」としてモデル化。さらに、LTV最大化支援やグローバル展開、OMO対応など、あらゆるECビジネスにおける共通課題にも対応すべく進化を続けています。

これまでに400以上のShopifyストアを構築・支援し、単なるサイト制作に留まらない「全体最適型ECソリューション」として、中堅～大手企業の成長を支援しています。

https://bindec.jp/

【株式会社ウェブライフについて】

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopify Plusパートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。2025年よりShopify Premierパートナー。そのほか、ノーコードCMSの「BiNDup（バインド・アップ）」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行なっています。

https://web-life.co.jp/