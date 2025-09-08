【TIFFANY & CO.】アニャ・テイラー＝ジョイ、ナタリー・ポートマン、ミア・ゴスらがカナダ・トロントで開催された2025年トロント国際映画祭にティファニーを纏い登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

カナダ・トロントで開催された2025年トロント国際映画祭にて、アニャ・テイラー＝ジョイ、ナタリー・ポートマン、ミア・ゴスら豪華セレブリティが、ティファニーのジュエリーを美しく纏い、登場しました。

アニャ・テイラー＝ジョイ (C) GETTY IMAGES

ナタリー・ポートマン (C) GETTY IMAGESミア・ゴス (C) GETTY IMAGES

@tiffanyandco #TiffanyAndCo

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。