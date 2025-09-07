STU48 4期研究生 初トークイベント18名が個性豊かに自己PR「もっと好きになってください」

株式会社STU集合写真 ＊写真ご使用には(C)STUをお願いします。

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48は、9月7日（日）、山口県・周南RISING HALLにて「STU48 4期研究生 初トークイベント」を開催した。8月31日（日）、神奈川・横浜アリーナで行われた「＠JAM EXPO 2025 supported by UP-T」で初お披露目されたばかりの4期研究生18名が、わずか1週間で再びファンの前に登場した。

MCを務めるお笑いコンビ・ヴェートーベンの呼び込みでステージに姿を見せた18名は、「はじめまして、4期研究生です。私たちのことをもっと知って、好きになってください！」と初々しく挨拶。会場は温かい声援やコールで一気に盛り上がった。

石松陽菜（Y字バランスをしながら寿限無を唱える）

イベントは「一人3分」で特技や自己PRを披露するスタイル。1部ではトップバッターの石松陽菜がY字バランスをしながら寿限無を唱え、場を大きく沸かせた。井上久伶杏は小学4年生から続けるフルート演奏、島田紗香は1分間で似顔絵を描き上げるなど、多彩な個性を発揮した。

井上久伶杏（フルートで「瀬戸内の声」を披露）

続く2部では、また違った一面を披露。トップの横井結菜はオーディション時に披露した“レモンを真顔で食べる”芸で客席を笑わせ、田中奈菜子は前方倒立回転を成功させてドヤ顔を見せ、屋木優菜は22秒でルービックキューブの1面を完成させるなど、バリエーション豊かなPRが繰り広げられた。

田中奈菜子（前方倒立回転）

一方で、緊張のあまり言葉が詰まったり、涙ぐむメンバーの姿も。しかしヴェートーベンの巧みな進行により会場は常に温かい雰囲気に包まれ、メンバー一人ひとりの個性が引き出された。

イベント後の感想では、坂崎愛が「ヴェートーベンさんは本当に面白くしてくださって感動しました」と語り、道保琉南は「盛り上がらない自己PRをしてしまったのに助けていただいて、本当に嬉しかったです」と感謝。三好真綺は「モノマネのレパートリーが増えました。緊張で顔が熱かったですが、いい感じにできてよかったです」と笑顔を見せた。

1部・2部を通してメンバーは個性を存分に発揮し、最後にはハイタッチお見送り会も実施。ファンとの交流を深め、4期研究生の魅力を力強く印象づけるイベントとなった。

◆本日の実施概要 ■出演場所 STU48 4期研究生 初トークイベント

■日にち 2025年9月7日(日)

■会場 山口県・周南RISING HALL（山口県周南市銀南街49） https://risinghallshunan.wixsite.com/rising-hall/home

■出演メンバー

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・

野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■司会

ヴェートーベン

石松 陽菜（いしまつ はるな）

生年月日： 2009年1月3日（16歳）

出身地 : 福岡県出身

1部：Y字バランスしながら寿限無を唱える Y字バランスをしながら客席からの手拍子に合わせて寿限無を軽快に披露。 2部：自己PR 広島での生活に慣れてきて方言の「じゃけん」が可愛く思えるようになりました。これからもっと瀬戸内のいいところを見つけていきたい。

井上 久伶杏（いのうえ くれあ）

生年月日： 2010年3月28日（15歳）

出身地 : 広島県出身

1部：フルート 小学4年生から始めたフルートで「瀬戸内の声」を披露。 2部：暗算 高度な暗算を１問も間違えることなく回答し客席からはどよめきがおこった。

蕪竹 真奈（かぶたけ まな）

生年月日： 2005年4月4日（20歳）

出身地 : 岡山県出身

1部：大声(地声で自己紹介) 大声で「好きな食べ物はチーズケーキと豚汁です」と叫んだ。 2部：匂いで誰か分かる メンバー18名を目隠しして匂いで嗅ぎ分けるチャレンジに挑戦。 3人中1人しか当てられず次回までにきたえておきますと意欲を示す。

木原 姫花世（きはら ひなよ）

生年月日： 2012年10月12日（12歳）

出身地 : 広島県出身

1部：自己PR 得意なダンスを披露。 2部：エアー食リポ お母さんが作る料理が美味しくその美味しさを食リポした。（ポトフ、オムライス）

小松 奈侑（こまつ なゆ）

生年月日： 2005年12月8日（19歳）

出身地 : 福岡県出身

1部：自己PR チアダンスのピルエットターンを披露。 2部：表情を一瞬で変えれる 顔の表情で喜怒哀楽を表現。

坂木 叶愛（さかき とわな）

生年月日： 2011年12月15日（13歳）

出身地 : 広島県出身

1部：早口言葉 4つの早口言葉を披露。 2部：ポージング、ウォーキング モデルウォーキングとポージングを披露。

坂崎 愛（さかざき あい）

生年月日： 2004年9月5日（21歳）

出身地 : 福岡県出身

1部：自己PR 腕のほくろを繋げると右はハート、左は四角形になることをアピール。 2部：習字 書道八段の腕前を披露。

島田 紗香（しまだ さやか）

生年月日： 2007年6月2日（18歳）

出身地 : 兵庫県出身

1部：絵(ヴェートーベンさんの似顔絵) 1分で2人の似顔絵を書き上げた。 2部：工作 折り紙一枚でカエルを製作。手先の器用さをアピール

曽我部 あこ（そがべ あこ）

生年月日： 2009年3月27日（16歳）

出身地 : 愛媛県出身

1部：じゃんけん 勝つ確率は五分五分と発言。見事きめた。 2部：自己PR お笑いが好きで漫才にチャレンジ。

高村 栞里（たかむら しおり）

生年月日： 2002年6月30日（23歳）

出身地 : 埼玉県出身

1部：自己PR 負けず嫌いをアピールし、瞬きをせずに話すチャレンジをするも

失敗。次回に期待してくださいとアピール。 2部：鏡文字 鏡文字で「瀬戸内」を披露。

田中 奈菜子（たなか ななこ）

生年月日： 2006年1月27日（19歳）

出身地 : 大阪府出身

1部：けん玉 けん玉で高度な技を披露し、今後の目標はけん玉検定を取ることと宣言。 2部：でんぐり返しor前方倒立回転 見事成功しドヤ顔でアピール。

道保 琉南（どうほ るな）

生年月日： 2007年11月2日（17歳）

出身地 : 広島県出身

1部：自己PR 運動神経が良く、負けず嫌いをアピール。 2部：言われたものの特徴を捉えて絵を描ける 独特な絵心で、ふぐと鹿を描く。

野中 莉央（のなか りお）

生年月日： 2012年10月26日（12歳）

出身地 : 広島県出身

1部：自己PR 髪の長さと美しさをアピールし、今後の目標は足のあたりまで髪の毛を伸ばし、シャンプーのCMに出ることと宣言。 2部：声真似 スーパーマリオのキノピオの声真似を披露。

濱田 美惟(はまだ みい）

生年月日： 2008年6月19日（17歳）

出身地 : 愛媛県出身

1部：自己PR フリップを使ってSTU48愛を語る 2部：手品 紙コップが消える手品を披露。

藤田 愛結（ふじた あむ）

生年月日： 2010年8月23日（15歳）

出身地 : 香川県出身

1部：自己PR 変な動きをしてしまう話をする。 スーパーに入る時の動きが挙動不審。 2部：裁縫 趣味の裁縫で作った帽子を披露。

三好 真綺（みよし まあや）

生年月日： 2011年4月17日（14歳）

出身地 : 広島県出身

1部：声真似 コウメ太夫のモノマネを披露したことにより、今回、にしおかすみこのモノマネがレパートリーに増える。 2部：自己PR 顔を白塗りにするのが得意。本日は披露できないが今後、SNSなどで披露することを約束する。

屋木 優菜（やぎ ゆうな）

生年月日： 2008年2月11日（17歳）

出身地 : 兵庫県出身

1部：自己PR 趣味で集めた御朱印帳を披露し、今後は瀬戸内の御朱印を増やしていきたいとアピール。 2部：ルービックキューブ1面揃え 22秒で揃えることができ、客席からどよめきがおこった。

横井 結菜(よこい ゆいな）

生年月日： 2007年9月27日（17歳）

出身地 : 静岡県出身

1部：卵を片手で割る 練習では失敗が多かったが本番では見事きめて本人が１番びっくりするもドヤ顔を見せた。 2部：レモンを真顔で食べる オーディションで披露して以来、レモンを食べるのが怖くなったと話しながらも真顔で食べ切る。

