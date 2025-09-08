就労継続支援B型事業所「ぺんぎんクリエイツ」が大分市に開所
NPO法人こんぺいとう企画（理事長：豆塚エリ）は、2025年8月1日に大分市錦町において、就労継続支援B型事業所「ぺんぎんクリエイツ」を開所いたしましたことをお知らせいたします。
事業所概要
事業所名： ぺんぎんクリエイツ
所在地： 大分県大分市錦町３丁目４－２４
開所日： 2025年8月1日
運営法人： NPO法人こんぺいとう企画
事業内容： 就労継続支援B型事業
事業の特徴
「ぺんぎんクリエイツ」は、従来のB型事業所とは異なる新たなアプローチを採用しております。専門の編集者、広告プランナー、ライターと連携し、企業や自治体からの実際の依頼案件にチームで取り組むことで、より実践的な就労体験を提供いたします。
主な支援内容
- 当団体運営メディアサイト「Arica」等での記事制作
- SNSコンテンツの企画・運用
- 動画編集業務
- その他クリエイティブ関連業務
利用者の皆様には、パソコン操作やSNS運用などの経験レベルに関わらず、個々のペースに合わせて学習いただき、実際の「現場」での仕事を通じて納品スキルや職業感覚を身につけていただくことを目指しております。
柔軟な働き方への対応
体調や生活状況に配慮し、在宅でのリモート参加にも対応しております。定点カメラやチャットツールを活用することで、事業所との連携を保ちながら業務を進められる環境を整備いたしました。
開所式の実施
開所式前の神事の準備を待つ豆塚エリ理事長（2025年7月30日撮影）
開所に先立ち開所式を実施し、多くの関係者の皆様にご参加いただきました。当日の様子は大分朝日放送にて紹介されており、以下のURLよりご覧いただけます。
開所式動画： https://www.youtube.com/watch?v=daTPfVDQzoY
今後の展望
本事業所では、「働くことを通して、自分の人生を創造する」ことを支援理念として、利用者の皆様の自立と社会参加を促進してまいります。クリエイティブ分野での実践的な就労支援を通じて、地域社会に貢献できる人材の育成に努めてまいります。
本件に関するお問い合わせ先
就労継続支援B型事業所 ぺんぎんクリエイツ
電話：080-7491-7872
メール： penguin_creates@kompeito.org