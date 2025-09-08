円安で加速“おうちで渡韓美容”市場が拡大中！西日本最大級 美容・コスメの展示会「COSME Week 大阪」に韓国発アイテムが大集結！

美容業界の新潮流 円安が生んだ“おうちで渡韓”ブーム。これからバズる!? 日本初上陸アイテムを先行体験・取材できる場

円安や旅行費用高騰で“韓国まで美容に行く”のが難しくなる一方、「自宅で韓国級のケアを楽しむ」“おうちで渡韓美容”が急成長しています。また、日本の美容市場は韓国美容（K-Beauty）製品に対する需要が顕著に急増しており、 日本のK-Beauty市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率8.3％で成長すると予測*¹されています。

2025年9月24日（水）～26日（金）にインテックス大阪で開催される「COSME Week【大阪】」では、おうちでできる女優ご用達の皮膚科施術やアイドルようなツヤが手に入る香水美容液など、最新の“渡韓美容”アイテムが一堂に集結し、日本初上陸の製品のタッチアップや先行体験が可能。円安時代の新たな美容トレンドを取材できる絶好の機会です。

取材のお申し込みはこちら :https://www.cosme-week.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes0908&utm_medium=referral&utm_source=intex

本展に出展する「韓国美容（K-Beauty）製品」をご紹介（一部）

女優ご用達！皮膚科のミルクピール施術を自宅で

女優たちが受ける皮膚科のミルクピール施術を

自宅でたった10秒に凝縮したトナー兼ピーリングエッセンス。皮膚科施術と比べて1回あたりのコストが約100分の1と経済的な点もうれしいポイント。

社名：LIEBEMI CORPORATION

アイドルようなツヤが手に入る！香水ハイライト美容液

顔から足先まで全身に使える、上品なパールを贅沢に配合した香水ハイライト美容液。 自然光やライトを受けると一層際立つ発光パールを配合。室内ではさりげないツヤ、屋外では華やかな輝きを演出できます。

社名：KOCOSTAR

新感覚！ぷるぷるの「ハイドロゲル石けん」

水分をベースにした高分子素材を用いて開発されたぷるぷる石鹸。肌に潤いを与えるとともに保護膜を形成し、しっとりとした状態を保ちます。会場で新感覚の“ぷるぷる“と泡立ちをご取材ください。

社名：JT Co.,Ltd

おうちでプロ級のビューティ体験ができる美顔器

表面と深部の両方の肌弾力を強化し、即時の引き締めとリフトアップ効果を実現。弾力、シワ改善、リフトアップ、引き締め、毛穴の引き締めといった多様な肌悩みを一度にケアできます。

社名：MEDICON Co., Ltd.

革新的なK-Beauty「卵黄オイルシャンプー」

卵の黄身から抽出した卵黄オイルを使用したシャンプー。頭皮の熱やバランスの乱れに悩む方のために設計されており、髪と頭皮を健やかに保ちながら洗浄。

すっきりとしたクーリング効果を与えます。

社名：JS BEAUTY CO., LTD.

簡単３秒で装着！ノーグルー束感つけまつげ

初心者でも簡単！グルー不要で手軽に装着できるノーグルーつけまつげ。 ナチュラルで清潔感のあるトレンドの“クリーンガール”メイクを叶える、新しいまつげ体験です。

社名：UNUCO

この他にも多数のコスメ・美容雑貨が出展。企画に合わせてご紹介できます。ご取材をご希望の方は、下記より事前にお申し込みをお願いいたします。

＜展示概要＞

COSME Week【大阪】

会期：2025年9月24日[水]～26日[金]

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan 株式会社

HP：https://www.cosme-week.jp/osaka/ja-jp.html

来場をご希望の方はこちら：https://www.cosme-week.jp/osaka/ja-jp/register.html

*¹KAY DEE MARKET INSIGHTS PRIVATE LIMITED 「日本のKビューティー製品市場規模、シェア、成長、2035年予測 」より引用