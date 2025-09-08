こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【快挙】ＩＦＳＣクライミングワールドカップ２０２５ 国際学部３年 吉田 智音選手が年間ランキング世界３位を獲得～着実な成長で昨年年間ランキング７位から今年３位の大躍進～ -- 摂南大学
摂南大学（学長：久保 康之）国際学部 国際学科３年でスポーツクライミング部の吉田 智音（よしだ さとね）選手が、９月５日～６日にスロベニア・コペルで開催された「ＩＦＳＣクライミングワールドカップ２０２５」リード種目第６戦で、年間ランキング世界３位の快挙を成し遂げました。
スポーツクライミングのリード種目は、高さ１２メートル超の壁を６分以内にどこまで登れるかを競う競技です。今シーズン全6大会のポイント合計で、昨年の年間ランキング7位から大幅に躍進し、世界3位で表彰台に上がる快挙を果たしました。
【本件のポイント】
● 国際学部３年 スポーツクライミング部の吉田 智音（よしだ さとね）選手がワールドカップ年間ランキング世界３位を獲得
● ワールドカップを終えて、次戦への挑戦へ
■「クライミングワールドカップ２０２５」実施概要
２０２５年のスポーツクライミング・ワールドカップは、世界１４都市を舞台に開催されました。種目はボルダー、リード、スピードの３種目で、それぞれ年間６戦ずつ実施されました。全６大会で獲得したポイントの合計により、年間チャンピオン（総合優勝）が決まります。
＜「クライミングワールドカップ２０２５」吉田選手の成績一覧＞
◎第１戦
日 程： ４月２５日～２７日
開催地： 中国呉江
順 位： ４位
◎第２戦
日 程： ５月２日～４日
開催地： インドネシアバリ
順 位： １位
◎第３戦
日 程： ６月２５日～２９日
開催地： オーストリアインスブルック
順 位： ４位
◎第４戦
日 程： ７月１１日～１３日
開催地： フランスシャモニー
順 位： ４位
◎第５戦
日 程： ７月１８日～１９日
開催地： スペインマドリード
順 位： ３位
◎第６戦
日 程： ９月５日～６日
開催地： スロべニアコペル
順 位： ４位
■ＩＦＳＣクライミングワールドカップ２０２５を総括しての 吉田 智音選手コメント
今大会は今シーズン４度目の４位となり、ワールドカップランキングは３位で終了しました。
調子が良かっただけに、決勝では最後にスリップして落下し、実力を出し切れず悔しい結果となりました。
年間優勝は逃しましたが、今シーズンは最低順位が４位と安定しており、今大会を通じて非常に良い感覚を得られたと確信しています。迫り来る世界選手権に向けて、この悔しさを少しでも晴らせるよう調整していきたいと思います。
＜これまでの吉田選手の活動＞
【快挙】２６回の出場と１１回の決勝進出で掴んだ、初優勝 国際学部３年 吉田 智音選手がリード種目でワールドカップ制覇
https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7478
スポーツクライミング部 吉田智音選手（国際学部３年） 万代とスポンサー契約を締結
https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7402
＜吉田選手の今後の大会スケジュール＞
・９月２１日～２８日
└世界選手権（Ｂ・Ｌ・Ｓ）韓国・ソウル
※Ｂ＝ボルダー、Ｌ＝リード、Ｓ＝スピード
※日程は現地時間
※スケジュールや実施種目は変更される場合があります
＜吉田選手のＩｎｓｔａｇｒａｍ＞
https://www.instagram.com/satone_yoshida/
■摂南大学スポーツクライミング部について
摂南大学では２０２２年４月に、関西におけるスポーツクライミングの普及と強化を担うことを視野に入れ、スポーツクライミング部を発足しました。ヘッドコーチにリード部門でＷ杯出場を経験し、現在日本代表チームのコーチを務める中貝次郎氏を迎え、高みを目指して壁に挑んでいます。
２０２４年２月末、寝屋川キャンパスに国際基準を満たす高さ１２．５ｍ、全幅９．５ｍのクライミングウォール（リード）が完成。練習環境の充実とともに、今後の同部の活躍が期待されます。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報室
上田、木下
住所：大阪市旭区大宮5丁目16番1号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho@josho.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/