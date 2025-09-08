こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学「ここから」プロジェクト『わがまちトークinていねVol.3』を開催｜10月3日（土）
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）は、2027年度の新学部開設に向け、2024年4月、新たに「地域共育センター」を発足しました。
「わがまちトーク」は、これまでにない大学の新しい姿をゲストの皆さんと一緒に、フリートーク形式でざっくばらんに語り合うイベントです。皆さんの「わがまち」の想いを自由に聞かせて欲しいという思いでこのイベントを企画しました。
手稲での開催が３回目となる今回は、『イオン札幌手稲駅前ショッピングセンター屋内ひろば』(札幌市手稲区前田1条11丁目1-1)で開催します。ゲストは、手稲区でクラフトビールメーカーを営む東大樹さん、吉成健志さんのお2人と、本学教員の荒澤孔明先生と学生谷村謙拓さんをです。クラフトビールを軸に広がるお話や、学生・教員のリアルな地域連携の取り組みを通して、手稲の魅力を再発見しませんか。是非、取材のご協力をお願いいたします。
開催概要
日 時：2025年10月4日(土) 13:30～14:40
場 所：イオン札幌手稲駅前ショッピングセンター屋内ひろば(札幌市手稲区前田1条11丁目1-1)
スケジュール：
13:30 開会の言葉
13:35 挨拶(地域共育センター長 山下 美妃
13:40 クロストーク
1組目 東 大樹さん×吉成 建志さん×山下美妃先生(教員)
2組目 荒澤 孔明先生(教員)×谷村 謙拓さん(学生)
14:25 全体トークまとめ(質疑応答)
14:35 閉会の言葉
14:40 終了
参 加： 事前申込不要・無料
主 催： 北海道科学大学 地域共育センター
詳細は大学ホームページからご確認ください。
https://www.hus.ac.jp/news/detail/397827bdd4a9bf7e4a627e596207619cbfbf3268-20036/
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
