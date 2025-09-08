ちびゴジラが北茨城市に上陸！大漁旗やデジタルパズルラリーなど、いよいよ2025年9月10日（水）開始！！

東宝株式会社特別事業「北茨城市＆ちびゴジラの逆襲」 コラボビジュアル

毎週水曜あさ7:05よりテレ東系列「おはスタ」番組内にて3分くらいで放送中のノンストップモンスターエンターテインメント『ちびゴジラの逆襲』。ショートアニメとは思えない豪華すぎる声優陣が演じる、クセが強すぎるちび怪獣たちのエッジの効いた掛け合いが大きな話題を呼んでいます！

そして、そんなTVアニメ『ちびゴジラの逆襲』と茨城県北茨城市とのコラボが決定！

北茨城市が来年2026年3月31日に市制施行70周年を迎えることを記念して、特別事業「北茨城市＆ちびゴジラの逆襲」を開催いたします！実施期間は2025年9月10日(水)から12月14日(日)まで。漁業の町として知られる北茨城市ならではの施策として、コラボビジュアルを使用した「大漁旗」をJR常磐線磯原駅改札前に展示！ ちびゴジラの仲間たちと北茨城市公式キャラクターあんちゃん・こうちゃん他北茨城市の名所などをちりばめた限定の描きおろしビジュアルとなっており、サイズも一般的な大漁旗の約3倍ともいえる超大型の展示で見応え抜群です！ 他にも、コラボ記念として様々なイベントを実施！ 子どもも大人も楽しめる市内デジタルパズルラリーやTVアニメ『ちびゴジラの逆襲』の主人公・ちびゴジラによる市内幼稚園・保育園でのグリーティング、市内企業とのコラボなど、盛りだくさんの展開を予定しています。

さらに、北茨城市観光案内所「北茨城マルシェりとる」（JR常磐線 磯原駅改札脇）では、ちび怪獣たちを愛し怪獣島の発展を応援する仲間のために生まれた特別なノベルティ・怪獣島パスポートを配布！ ぜひここでしか押せない、「北茨城市＆ちびゴジラの逆襲」コラボ施策専用スタンプを押して楽しんでください。

具体の展開内容については、順次北茨城市HP（https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/）で発表予定です。

ぜひこの機会に、北茨城市へお越しください！

北茨城市HP 実施概要 :https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2025070900034/１.オリジナル大漁旗（大きさ 高さ2.8m×幅4.8m）

設置場所：JR常磐線 磯原駅改札前

２.怪獣島パスポート＆オリジナルスタンプ

大漁旗＆ちびゴジラ

配布場所：北茨城市観光案内所「北茨城マルシェりとる」（JR常磐線 磯原駅改札脇）にて配布

（怪獣島パスポートの配布は先着順）

３.デジタルパズルラリー

怪獣島パスポート 表紙怪獣島パスポートオリジナルスタンプ

市内6か所に設置されたちびゴジラとその仲間たちのパネルを探し、指定ブラウザ内にあるカメラ機能から、ちびゴジラたちの二次元コードを読み込み、6つのピースを集めてパズルを完成させよう！

ポイントクリアで好きなデジタルフォトフレームをゲット、デジタルフォトフレーム2個ゲットでコラボビジュアルを使用した限定デザインのクリアファイルをプレゼント！

◆TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』作品概要

デジタルパズルラリー リーフレット（表）デジタルパズルラリー リーフレット（裏）クリア特典・コラボビジュアル限定クリアファイル（表）クリア特典・コラボビジュアル限定クリアファイル（裏）

ちびゴジラと仲間たちのゆるすぎる毎日を描くアニメ『ちびゴジラの逆襲』。

ショートアニメとは思えない豪華すぎる声優陣と、クセ強すぎるちび怪獣たちが忙しい現代人の毎日にくすっと笑える約3分をお届け！

果たしてちびゴジラは父ゴジラのような

「最強」の大怪獣になれるのか――！？

＜CAST＞

ちびゴジラ：福山潤

ちびメカゴジラ：松岡禎丞

ちびギドラ：江口拓也

ちびモスラ：高橋李依

ちびラドン：下野紘

ちびアンギラス：？？？

小美人(姉)：上田麗奈

小美人(妹)：鬼頭明里

ちびビオランテ：沢城みゆき

ちびヘドラ：立木文彦

ちびミニラ：内田真礼

ちびガバラ：木村良平

ちびチタノ：木村昴

ちびガイガン：宮野真守

ちびJJ：小西克幸

＜STAFF＞

監督：新海岳人

キャラクターデザイン：坂崎千春

アニメーション制作：Pie in the sky

製作：東宝

＜主題歌＞

水曜日のカンパネラ「怪獣島」（ATLANTIC JAPAN / WARNER MUSIC JAPAN）

＜コピーライト＞ (C) TOHO CO., LTD.

＜公式サイト＞ https://chibigodzilla.jp/

＜公式X＞ https://x.com/chibigodzi

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/chibigodzi_official/

＜公式TikTok＞ https://www.tiktok.com/@chibigodzi

＜YouTube＞ ちびゴジラ公式チャンネル https://www.youtube.com/@chibigodzi_official

＜放送＆配信情報＞

毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にて放送中！

また、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルでも全話無料配信中！

『ちびゴジラの逆襲 Vol.1』DVD10月29日（水）『ちびゴジラの逆襲 Vol.1』DVD発売決定！

TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』がついにDVDで登場！映像特典も盛りだくさん！こちらもお見逃しなく！

【発売概要】

DVD２枚組／1 話～65 話収録

173 分／カラー／ビスタサイズ／片面 2 層／音声：日本語 2.0ch ドルビーデジタル

字幕：日本語バリアフリー字幕／2023～2024 年

〇映像特典

・怪獣島住民集会 2025【2025 年 5 月 31 日（土）開催】

・ティザーPV

・本予告