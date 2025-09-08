韓国コスメセレクトショップ「&choa!イオンモール土岐店」が、売場面積1.6倍に拡張し移転リニューアルオープン！

株式会社セキド

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード：9878）が運営する韓国コスメセレクトショップ「&choa!」は、イオンモール土岐内の店舗を移転し、売場面積を従来の1.6倍に拡張した新店舗を2025年9月13日にグランドオープンいたします。

今回の移転により商品展開量を大幅に増加させるとともに「アウトレットコーナー」も新設し、より多彩で満足度の高いショッピング体験を地域のお客様にお届けします。

リニューアル概要

●オープン日：2025年9月13日（土）

●店舗名称 ：&choa!イオンモール土岐店

●店舗所在地：岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の1 イオンモール土岐1階

●営業時間 ：月曜日・火曜日・水曜日・木曜日（祝日を除く）：10：00～20：00

金曜日・土曜日・日曜日・祝日：10：00～21：00

●売場面積 ：従来の約1.6倍に拡張

主な強化ポイント

従来より取扱いアイテム数が大幅に増加します。メイクアップ・スキンケア・美容雑貨など各カテゴリを強化し、バリエーション豊かな品揃えで幅広いニーズにお応えします。また、アウトレットコーナーを常設し、掘り出し物を手頃な価格で提供することで来店のワクワク感を更に高めてまいります。

イオンモール土岐について

イオンモール土岐は、2022年10月7日にグランドオープンした東濃エリアを代表する大型商業施設です。イオンスタイルを核に、飲食店や体験型施設（温浴施設やサーキットなど）を含む多彩なテナント構成で、地域の方々が一日中楽しめる滞在性の高い施設です。今春にはシネマコンプレックスも導入し、地域の更なる賑わいを創出しております。

この件に関するお問い合わせ先

http://www.sekido.com/contact