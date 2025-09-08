全国6都市を巡る『勝利の女神：NIKKE』POP UPイベント「エリア防衛戦 第三弾」が遂に開幕！10月4日（土）石川県金沢市からスタート！

株式会社アルジャーノンプロダクト

株式会社アルジャーノンプロダクト（本社：東京都台東区）は、全国6都市を巡るPOP UPイベント「『勝利の女神：NIKKE』（以下：NIKKE）エリア防衛戦」の第三弾を、初開催となる石川県金沢市の金沢フォーラスにて2025年10月4日（土）から開催することを発表いたしました。

金沢会場のキービジュアルを担当するのは、双子のキャラクター「ブラン」と「ノワール」。人気の着物衣装で金沢の観光名所である「ひがし茶屋街」を訪れている二人の姿をイメージした描き起こしイラストが会場を彩ります。

開催会場では本イラストを使用した商品に加え、石川県ならではの地域コラボ商品、さらに6都市共通のイベント商品を多数ご用意。また、会場では描き起こしキービジュアルの他に、描き起こしSDイラストの「777」と「ダージリンパール」のスタンディパネルが皆様をお出迎えします。その他、会場でお楽しみいただける企画を準備して指揮官の皆様のご来場をお待ちしております。

詳細を見る :https://algernonproduct.co.jp/nikke_goods/popup_event/2025/kanazawa.php

●開催概要

イベント名称：『勝利の女神：NIKKE』エリア防衛戦 第三弾 金沢

開催期間 ：2025年10月4日（土）～10月19日（日）

開催場所 ：金沢フォーラス 6階 KUUGOスクエア

（〒920-0849 石川県金沢市堀川新町3-1）

営業時間 ：10時00分～20時00分

会場HP ：https://www.forus.co.jp/kanazawa

イベントPV ：https://youtu.be/hWQ1RHSVeeQ

1．スタンディパネル展示

描き起こしイラスト：ノワール、ブラン / イラストレーター：nima

イベント会場では、「777」と「ダージリンパール」の描き起こしSDイラストを使用したスタンディパネルを設置いたします。ニケたちがいる空間をぜひお楽しみください。

2．フォトスポット

※左より「777」：ノワール、ルージュ、ブラン、「ダージリンパール」：ティア、ナガ / SDイラストレーター：とあざ

キービジュアルの世界観で記念撮影を楽しめるフォトスポットを設置いたします。ブランとノワールとの思い出をカメラに収めてお持ち帰りください。また、撮影したお写真はぜひSNSでイベントハッシュタグ「#NIKKE_エリア防衛戦3RD」をつけてご投稿ください。たくさんのシェアをお待ちしています。

3．地域別商品・イベント商品の販売

※画像はイメージです。実際に設置されるものとは異なる場合がございます。●【地域別商品 その１.】キービジュアルイラストを使用した金沢会場商品

キービジュアルイラストを使用した商品を3種類ご用意しました。ご自宅に飾って、ぜひご鑑賞ください。

「NIKKE ジオラマアクリル Area 3rd 石川」価格：3,850円（税込）「NIKKE B2タペストリー Area 3rd 石川」価格：3,300円（税込）「NIKKE クリアファイル2枚セット Area 3rd 石川」価格：880円（税込）

●【地域別商品 その２.】石川県ご当地コラボ商品が2種類登場！

＜NIKKE×九谷焼＞

2025年3月に「石川応援企画」として発売された人気のNIKKE×九谷焼シリーズ。今回のイベント開催を記念して、ブランとノワールが1枚の小皿に描かれたデザインで登場です。小ぶりなお皿は実用性もさることながら、立て掛けて観賞用としてもお楽しみいただけます。

「NIKKE 九谷焼 ブラン&ノワール」（全1種）価格：1,650円（税込）

＜NIKKE×金棒茶＞

「棒茶」とは、茶の茎の部分を焙煎してつくられたほうじ茶です。石川県では日常的に親しまれているこの棒茶を、オリジナルパッケージにて販売いたします。さらに、商品特典として、描き起こしSDイラストを使用したミニ缶バッジをランダムで1点プレゼントいたします。

「NIKKE めがにけ茶～金沢会場限定 金棒茶～」（全1種）価格：1,296円（税込）※特典付き特典：ミニ缶バッジ（全5種）※「NIKKE めがにけ茶～金沢会場限定 金棒茶～」1点購入につき1つランダム配布

●【地域別商品 その３.】描き起こしSDイラストを使用したブラインド商品が3商品登場！

着物姿で金沢観光を楽しむ5人のニケたちが、ミニジオラマアクリルになりました。また、傘の手元で揺れるアンブレラチャームや、定番の缶バッジも登場です。

「NIKKE 石川限定トレーディングミニジオラマアクリル」（全5種）価格：1,100円（税込）「NIKKE 石川限定アンブレラチャーム」（全5種）価格：400円（税込）※カプセル商品「NIKKE 石川限定缶バッジ」（全5種）価格：500円（税込）※カプセル商品●イベント商品

エリア防衛戦では、地域別商品の他に6都市共通のイベント商品が多数ございます。また、今回はエリア防衛戦 第一弾、第二弾で発表したイラストを使用したメモリアル缶バッジも登場。本イベント開催の記念に、コレクションに加えられてはいかがでしょうか。

「NIKKE エリア防衛戦第一弾メモリアル缶バッジ」（全6種）価格：550円（税込）※トレーディング商品「NIKKE エリア防衛戦第二弾メモリアル缶バッジ」（全8種）価格：550円（税込）※トレーディング商品「NIKKE RED HOT CURRY」（全1種） 価格：1,080円（税込）※特典：ステッカー2枚1組入り（全3種）「NIKKE アーク特製 カレースプーン」（全1種） 価格：1,980円（税込）「NIKKE タグキーホルダー」（全10種） 価格：1,100円（税込）※トレーディング商品「NIKKE クリアポーチ エリア防衛戦」（全1種） 価格：2,200円（税込）

※商品画像について

画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

4．イベント商品購入特典

イベント期間中、お会計時の金額が5,000円以上のお客様に「ガンガールメタルカードコレクション」から限定のプロモーションカードをプレゼント。（全5種ランダム配布）

イベント会場購入特典：プロモーションカード（全5種）

【配布レギュレーション】

配布時期：2025年10月4日（土）～10月19日（日）

※数量限定、なくなり次第配布終了

配布場所：金沢フォーラス 6階 KUUGOスクエア 会計レジ

配布方法：会場にてお会計時の金額が税込5,000円以上のお客様に、1会計につき1枚プレゼント

◆「『勝利の女神：NIKKE』エリア防衛戦」とは

「『勝利の女神：NIKKE』エリア防衛戦」は、スマートフォン向けアプリゲーム、戦場に響く銃声と絆~地上奪還ガンガールRPG~『勝利の女神：NIKKE』の国内6都市を巡るPOP UPイベントです。前回の第2弾では2024年10月から北海道、東京、広島、熊本、静岡、京都の6都市を巡り、さらに台北でも実施するなど多くのお客様にご来場いただきました。描き起こしイラストでは「ご当地×NIKKE」をテーマに、普段見ることができない「ニケ」たちの姿をお届けしています。

エリア防衛戦の特設ページはこちらからご覧ください。

https://algernonproduct.co.jp/nikke_goods/popup_event/2025/

アルジャーノンプロダクトでは『勝利の女神：NIKKE』の商品を数多く展開しております。

