【ヴァンドームブティック】瑞々しい輝きを放つ、秋の新作アクセサリーを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案するヴァンドームブティックから、2025年秋の新作アクセサリーが登場。シーズンテーマ「Jardin-parisien ～秋の庭園で～」より、パリの庭園の様々なシーンから着想を得た、ロマンティックなアイテムが揃います。

ネックレス \29,700、ピアス/イヤリング \18,700、イヤーカフ \23,100、ブレスレット \29,700

艶やかなドロップシェイプが印象的なコレクション。白蝶貝にカラーストーンを重ねたダブレットストーンは、奥行きのある瑞々しい輝きを放ちます。

カラーは深みのあるMatcha（まっちゃ）と柔らかで温もりのあるMoka（モカ）の2色展開。ネックレスはチェーンのスライド機能によりトップのバランスが変えられ、コーディネートの幅が広がります。

動きのあるロングチェーンがエレガントに揺れ、大人の装いに上質な彩りを添えます。

ネックレス 各\29,700

ぷっくりとした艶やかなドロップのダブレットストーンを贅沢に散りばめたネックレス。自然と調和する柔らかなブラウンのMoka（モカ）カラーが上品な美しさをたたえます。

見る角度で虹色に変化する白蝶貝にカラーストーンを重ねることにより生まれる独特の色彩。リッチなMoka（モカ）カラーの中に、ほのかに透けて見える白蝶貝の輝きが、表情豊かで立体的な陰影をもたらします。奥行きを感じる温かみのあるカラーは、肌に透明感を与えます。

ネックレス \69,300、ピアス/イヤリング \17,600、イヤリング（イヤーカフとして使用）\42,900 ※9月26日発売予定

VENDOME BOUTIQUE

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーブランド

■Autumn Collection ≫≫≫https://vendome.jp/vendome_boutique/feature/25fw_autumn

■公式サイト ≫≫≫ https://vendome.jp/vendome_boutique

■公式インスタグラム ≫≫≫ https://www.instagram.com/vendomeboutique_official/