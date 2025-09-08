【ブルガリ】「ブルガリ カレイドス　色彩・文化・技巧」展　音声ガイドのナビゲーターに山下智久が就任

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリは、2025年9月17日（水）から12月15日（月）の期間にて開催されるブルガリの日本における過去最大の展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」展の日本語版音声ガイドのナビゲーターに、俳優・アーティストであり、ブルガリのアンバサダーである山下智久が就任したことを発表いたします。

「美しい（カロス）」「形態（エイドス）」を意味するギリシャ語にちなんだ展覧会タイトル「カレイドス」は、美と創造性が調和した、ダイナミックで変化し続ける色彩世界の旅を象徴します。ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと貴重な個人コレクションから選び抜かれた色彩のマスターピースというべき約350点のジュエリーは、メゾンの始まりから現在までを跡付けつつ、イタリアと日本の深いつながりを浮き彫りにし、アートとデザインに対する両国共通の情熱や豊かな文化遺産を称えます。



本展覧会の日本語版音声ガイドのナビゲーター就任に際して、山下智久は以下のコメントを寄せています。

「『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』展のナビゲーターに就任したことを大変光栄に思います。音声ガイドの台本を読み進めるごとに、以前訪れたローマの美しい情景を思い出し、ブルガリの色彩豊かなジュエリーを思い浮かべながら、楽しく音声収録に臨むことができました。音声ガイドの台本に、『例えば赤は情熱を表す』という一節があります。その一節を読んだ時に、ちょうど20年前に僕が歌詞を書いた『カラフル』という楽曲でも、『赤い情熱』という言葉をもちいたことを思い出しました。赤はいつの時代でも、情熱の代名詞とされる色なんですね 笑。さて、僕の好きなもうひとつの色でもある青は、どのような感情を表す色とされているのか、ぜひ音声ガイドを視聴しながら発見してください！皆さんが会場で出会うのは、芸術作品というべき数々の貴重なブルガリのジュエリーたちです。その科学的・歴史的背景を紐解きながら、ブルガリの世界をご案内します。まばゆい色彩の世界を、ともに旅していきましょう」

【「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」展 音声ガイド 概要】

会場「国立新美術館」にて音声ガイド機をレンタルのうえ、ご視聴の場合:

音声ガイドカウンターにおいて音声ガイド機をお一人様1台500円（税込）にてレンタル可能。

ブルガリ LINE公式アカウント@BVLGARIにてご視聴の場合:

展覧会期間中、ブルガリ LINE公式アカウント@BVLGARIにて無料で視聴可能。トーク画面メニュー内「音声ガイドはこちら」をタップして、音声ガイドページよりご視聴ください。音声ガイドのスクリプトも表示されます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5631/table/1691_1_e1b7aa0a0052089e45143764fa2c860c.jpg?v=202509080657 ]

お問い合わせ: 050-5541-8600（ハローダイヤル）

展覧会ホームページ: https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition(https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition)

美術館ホームページ: https://www.nact.jp

