阿部養庵堂薬品｜国連リーダーズ・サミットに登壇。人類の夢“若返り”を世界へ

株式会社 阿部養庵堂薬品



株式会社阿部養庵堂薬品（本社：東京都足立区、代表取締役社長：阿部知孝、以下「阿部養庵堂薬品」）は、代表取締役社長 阿部知孝が、2025年9月22日（月）にニューヨーク国連本部DDRにて開催される「ALPHAWHISPERERS(TM) House New York UNGA80 Leadership Forum」に登壇することをお知らせいたします。本フォーラムは、国連総会第80会期ハイレベルウィークの一環として行われるものです。



本フォーラムは「Powering the Future: A New Breed of Exponential Leaders（未来を動かす：新時代の革新的リーダー像）」をテーマに、Alpha Whisperers International Network（AlphaWin Network）および、国連経済社会理事会に公式認定された国際NGOである国連支援財団（FSUN）が主催する、グローバル・リーダーシップ・フォーラムです。

世界各国のビジネス、政府、市民社会のリーダーが一堂に会し、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた国際協力の加速について議論します。

阿部代表は「Moonshot with Roots」をテーマに、ALPHAWINベンチャーグループ会長 兼 国連支援財団（FSUN）エグゼクティブ・チェアマンであるジャネット・C・サラザール氏との特別対談に登壇します。本対談では「リジュベネーション（再生・若返り）」を、現代における最大の課題であり同時に大きな機会の一つとして取り上げます。

開催概要

日程：2025年9月22日（月） 12：00～14：00

会場：国連本部会議棟4階（Delegates Dining Room, West Terrace）

主催：Alpha Whisperers 国際ネットワーク (AlphaWin Network) & 国連支援交流協会 (FSUN)

プログラム：ALPHAWHISPERERS(TM) ハウス・ニューヨーク UNGA80 リーダーシップフォーラム

テーマ：「Moonshot with Roots（原点に根ざした壮大な挑戦）」



登壇内容について

阿部代表は、同日開催のランチョンミーティングにおいて、国連支援財団（FSUN）執行会長 兼 国連常任代表 ジャネット・C・サラザール氏との トークセッション に登壇いたします。本セッションでは、「Moonshot with Roots（原点に根ざした壮大な挑戦）」を掲げ、リジュベネーション（若返り）技術の社会実装を人類共通の課題＝“ムーンショット”として位置づけます。

300年の歴史を持つヘルスケア企業のルーツから導かれた Purpose（目的）、科学的根拠に基づく Proof（証明）、そして国際的な Partnership（協働） の3原則を共有し、未来を切り拓く指針を示します。さらに、リジュベネーションを「人類の未来を力づける挑戦」として位置づけ、世界中の科学者・企業が参加する「Xプライズ・ヘルススパン」への挑戦姿勢を表明。最後に、“Power the Future - With Purpose, With Proof, With Partnership” というビジョンを国際社会に向けて発信いたします。

■代表取締役社長 阿部朋孝 コメント

「このたびは国連総会での対談の機会をいただき、大変光栄に感じております。世界を代表する活動家の一人であるジャネット氏との対談を私自身、とても楽しみにしています。当日は私たち日本で育まれた独自のリーダーシップ哲学を世界に発信し、日本の魅力を世界の多くのリーダーに知っていただく機会になればと思います。」

■ジャネット・C・サラザール氏 (ALPHAWINベンチャーグループ 会長 兼 国連支援財団（FSUN） エグゼクティブ・チェアマン)によるコメント

私たちは今、世界的なリーダーシップ革命の瀬戸際に立っています。これまで以上に明らかなことは一つ ― 社会における権力と影響力の在り方を再定義する変革の必要性が、かつてないほど高まっているということです。未曾有のグローバル課題に直面する中、私たちには『新時代の革新的リーダーシップ』を設計する存在が必要とされています。それは、より革新的で、包括的で、持続可能かつ公正なリーダーシップであり、その変革は“静かに未来を方向づける力”から始まります。

ALPHAWHISPERERS(TM)について

ALPHAWHISPERERS(TM)は、社会における権力と影響力の在り方を再定義することを使命とする、グローバル・リーダーシップ・エンジンです。世界のリーダーやビジネスタイタンに助言する戦略家や参謀 ― “Alpha Whisperers” ― の存在に着目し、その「囁きの力」を公益のために活用することで、構造的変革（システミック・チェンジ）の推進を目指します。

公式サイト：https://www.alphawhisperer.com/

(https://www.alphawhisperer.com/)

国連支援財団（FSUN）について

FSUNは、国連経済社会理事会（ECOSOC）からNGO最高位「総合協議資格」を付与され、国連広報部とも連携する国際NGOです。独立した立場ながら国連の政策決定や広報活動に関与し、ニューヨーク国連本部で「Power of Collaboration Global Summit」を開催するなど、政府・企業・学術界と協働しSDGsの実現に取り組んでいます。国連総会期間中には「民間セクターフォーラム」などを開催し、グローバルなパートナーシップ構築を支援しています。

公式サイト：https://fsun-global.org

阿部養庵堂薬品は、これからも国際社会と連携しながら、革新的なリジュベネーション技術の社会実装を推進してまいります。私たちは、人々が健やかに年齢を重ね、世代を超えて健康と希望をつなぐ未来の実現に尽力してまいります。

─────────────

阿部養庵堂薬品について

─────────────

阿部養庵堂薬品は、300年近く受け継がれてきた東洋医学の知恵を、西洋医学の知識と融合させながら、美と健康に寄り添う製品をお届けしてきました。長い歴史の中で培われた着想と革新的な技術を組み合わせ、独自の養生思想を通じて、他では得られない特別な体験を提供しています。

私たちのミッションは、「伝統と科学を融合させ、持続可能な美と健康を追求する」こと。

単なる外見の美しさにとどまらず、内面から輝く心の豊かさを育むことも目指しています。

──────────

公式サイト・SNS

──────────

・コーポレートサイト

https://corp.abeyoando.co.jp/

・公式オンラインストア

https://www.abeyoando.co.jp/(https://corp.abeyoando.co.jp/)

・ブランドInstagram

https://www.instagram.com/abeyoando_jp/

株式会社 阿部養庵堂薬品

「年齢という概念にとらわれず、いつまでものびやかに美しく。」

思い描いた夢に向かって、常にトライできる軽やかな心身を。

そんな一人ひとりの願いに寄り添い、健康や美の課題と向き合い、

人類を始めとする森羅万象に優しい先端科学で解決へと導きたい。

1731年の創業時から受け継がれてきた情熱で、私たちが目指すもの。

それは、誰もが生涯にわたり、強く煌めき続けることのできる社会です。



＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社阿部養庵堂薬品 広報部

E-mail: info@abeyoando.co.jp



