パートナーの反応は78%がポジティブ。メンズ医療脱毛の効果と満足度【collect.（コレクト）】

ディーエムソリューションズ株式会社Collect.（コレクト）では、アンケート結果をもとにメンズ脱毛に関する記事を多数公開しています。是非ご覧ください。

メンズ脱毛おすすめランキング！人気の医療脱毛クリニックを徹底比較【医師監修】(https://www.dm-s.co.jp/collect/mens-hair-removal-list/)

調査概要

調査対象：医療脱毛を受けた男性59名

調査時期：2025年8月

調査方法：インターネット調査

調査会社：クラウドワークス

調査サマリー

脱毛を終えて自己処理の頻度を教えてください

- 7割以上が脱毛の効果を実感。自己処理の頻度も大きく低下- 効果を実感したのは「4～6回目（55.9%）」が最多。8割以上が6回以内で成果- 「自己処理が楽になった」が約6割。日常生活の負担軽減が最大のメリットに- 満足度は「5点（39.0%）」「4点（49.2%）」。約9割が高評価

約7割が脱毛後に自己処理の頻度を大幅に減らせたと回答しました。医療脱毛が日常の負担軽減に大きく寄与していることがうかがえます。

何回目から効果を実感しましたか？

「4～6回目（55.9%）」が最多で、「1～3回目」を含めると8割以上が6回以内に効果を実感していました。

脱毛を終えて恋人や配偶者の反応は？

8割近くがパートナーからポジティブな評価を受けており、見た目や清潔感の向上が周囲にも伝わっていることが分かりました。医療脱毛は自己満足にとどまらず、対人関係や印象向上にも効果をもたらしているようです。

脱毛を終えて一番良かったと思うことは？

「自己処理が楽になった（62.7%）」が最多で、次いで「自信がもてるようになった（28.8%）」などが挙げられました。日常生活における快適さと清潔感の維持が、利用者にとって最も大きなメリットとされています。

脱毛で後悔していることは？

「後悔はない」が約7割を占め、満足度の高さが示されました。一方で「金銭的負担が大きかった（20.3%）」「想像以上に痛みがあった（10.2%）」といった声もあり、事前の情報収集とクリニック選びの重要性がうかがえます。

脱毛の満足度を5点満点で教えてください

「5点（39.0%）」「4点（49.2%）」と高評価が大多数を占め、2点以下の回答はありませんでした。医療脱毛がQOL（生活の質）向上に直結する施術として支持されていることが分かります。

Collect.(コレクト)について

Collect.(コレクト)はディーエムソリューションズ株式会社（東証スタンダード上場）が運営するWebメディアで、世の中にあふれる商品やサービスを徹底的に調査・比較し、”本当におすすめしたいもの”を紹介しています。

専門家への取材や監修、商品やサービスの体験などを経て、専門性・信頼性を備えた品質の高いコンテンツを提供しています。

Collect.(コレクト)

https://www.dm-s.co.jp/collect/

関連サービス

■ワークポップ

https://workpop.jp/

■CRABEL

https://media.centerliss.co.jp/

■ウォーターサーバーJP

https://waterserver.jp/

データの引用・転載時のお願い

本アンケート結果や画像をご利用いただく際は、引用元として「Collect.(コレクト)URL（https://www.dm-s.co.jp/collect/mens-hair-removal-list/）」へのリンク設置をお願いいたします。