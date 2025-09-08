【TAC警察官・消防官（消防士）】ショートガイダンス「30分でわかる！警察官・消防士」を9/15（月）・9/16（火）に配信
2025年9月15日（月）・9月16日（火）YouTubeで限定配信！
将来警察官や消防士（消防官）になりたいな、と少しでも選択肢に入っている方必見！
会社名：ＴＡＣ株式会社
たった30分でわかりやすく解説するサクッと情報収集できるショート説明会です。
勉強が苦手でも大丈夫！最終合格できる方法をお伝えします。
※アーカイブ配信のため、Q＆Aの時間はございません。
【日 時】
●≪警察官≫2025年9月16日（火）20：00～
※YouTubeで限定配信いたします
●警察官・消防官（消防士）の受験をお考えの方
●警察官・消防官（消防士）に興味をお持ちの方
●デジタル版 面接でよくある質問集「これで一網打尽」
TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師
前職は公務員であり、専門の理系科目の指導と自身の受験経験をもとに、受講生への指導を行っている。毎年100人以上の面接練習を対応している警察官・消防官試験対策のプロフェッショナル。
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html