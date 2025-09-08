【TAC警察官・消防官（消防士）】ショートガイダンス「30分でわかる！警察官・消防士」を9/15（月）・9/16（火）に配信

TAC株式会社2025年9月15日（月）・9月16日（火）YouTubeで限定配信！

将来警察官や消防士（消防官）になりたいな、と少しでも選択肢に入っている方必見！

たった30分でわかりやすく解説するサクッと情報収集できるショート説明会です。

勉強が苦手でも大丈夫！最終合格できる方法をお伝えします。

※アーカイブ配信のため、Q＆Aの時間はございません。

【日 時】

●≪消防士≫2025年9月15日（月）15：00～

●≪警察官≫2025年9月16日（火）20：00～

※YouTubeで限定配信いたします

【対象者】

●警察官・消防官（消防士）の受験をお考えの方

●警察官・消防官（消防士）に興味をお持ちの方

【参加特典】

●デジタル版 面接でよくある質問集「これで一網打尽」

- 担 当 講 師

TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師

前職は公務員であり、専門の理系科目の指導と自身の受験経験をもとに、受講生への指導を行っている。毎年100人以上の面接練習を対応している警察官・消防官試験対策のプロフェッショナル。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html