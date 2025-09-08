VTcosmetics 医療用リードルブースターをリニューアル。予約販売開始から1時間で完売！

株式会社 VT COSMETICS

韓国発のコスメブランドVT COSMETICS（ブイティーコスメティックス）は、美容皮膚科などで受けられる専門的な「リードルブースター（REEDLE BOOSTER）」のリニューアル版を発売し、先行予約販売を開始してからわずか1時間で用意した数量が完売となる記録を打ち立てました。

皮膚科専用に開発された「REEDLE BOOSTER」全2種

今回の成果は、韓国国内での爆発的な関心のみならず、日本や中国をはじめとする海外市場においても同時多発的に反響が広がった点で大きな意味を持ちます。実際に、8月31日(日)日本のコンテンツで紹介された後にはオンラインプラットフォームや現地のビューティーコミュニティを中心にリニューアル発売のニュースが急速に拡散し、再入荷を望む声が相次いでいます。これはK-ビューティーを代表する革新製品として、リードルブースターのグローバル競争力を改めて証明した事例となりました。

リードルブースターは、VT COSMETICS独自の成分「RED REEDLE(TM)（レッドリードル(TM)）」によるスキンチャネリング技術を活用した次世代スキンブースターです。今回のリニューアル版では、成分の安定性と浸透ブースティング効果をさらに強化し、プロフェッショナルレベルの肌ケアソリューションを実現しました。

さらに、「リードルショット30000」相当の高濃縮フォーミュラを採用し、リードルブースターならではの差別化された効果を体感できるのが特徴です。消費者はホームケア用のリードルショット製品による日常ケアに加え、プロフェッショナル用のリードルブースターを活用した短期集中ケアを組み合わせることで、より完成度の高い肌改善効果を得ることができます。

想定を超えるスピードでの完売と海外市場からの熱い反響を通じて、リードルブースターならではの独自ポジションを再確認でき、今後は日本、中国、台湾など主要なグローバル市場でもマーケティング活動を強化し、消費者の需要に応じた追加供給にも一層注力していく予定。

・ 毎日を支える、パートナー「VT(ブイティー)」

日本のCICAコスメブームの立役者「VT」

VTの代表的な「CICA LINE(シカライン)」は、肌を健やかに整えることを目的に誕生。独自成分「CICAHYALON(シカヒアルロン)(TM)」※8を配合し、ツボクサエキス※6やグリーンプロポリスエキス※2などの整肌・保湿成分で、多様な肌悩み※12にアプローチします。

さらに、VTの「リードルショットライン」は、肌の角層への浸透力を高めることに着目し開発されたスキンケアライン。独自成分「CICA REEDLE(R)※13」を配合し、整肌成分ツボクサエキスと肌をなめらかに整える成分が角層まで浸透。自宅で手軽に美容エステ級のケアを体感できるアイテムとして注目を集めています。

VTは、2025年6月末までに国内外のビューティーアワードで累計265冠※14を達成。また、国内最大級の美容プラットフォームや人気のファッション・美容誌のベストコスメにも多数選出され、高い評価を得ています。

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト :

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） : https://x.com/vtcosmetics_jp

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/