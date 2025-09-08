9月22日（月）オンライン開催「Kabu Berry Lab NEXYZ.Group (4346)IRセミナー」

株式会社NEXYZ.Group

株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 グループ代表：近藤太香巳、証券コード：4346）は、2025年9月22日（月）に開催される「Kabu Berry Lab NEXYZ.Group (4346) IRセミナー」に登壇いたします。

当日は、2025年8月14日（木）に発表いたしました2025年9月期第3四半期決算を基に、当社事業の特徴や今後の成長性についてご説明申し上げ、質疑応答の時間を設ける予定です。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51187/table/205_1_804fd2d6f7d08cf17288e85a9e09b776.jpg?v=202509080627 ]

※事前予約の特典として「予習用資料の事前配布」「質疑応答での優先対応」「リマインドメール送信」をご用意しております。

