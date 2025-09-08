【公開初日で達成率600%】旅行・収納・防災を支える多機能ガジェット「DR.SAVE 圧縮エアポンプ」CAMPFIREにて大反響！

株式会社HIPPS LABORATORIESCAMPFIRE トップ画像

株式会社HIPPS LABORATORIES（本社：東京都渋谷区、代表取締役：重田直樹）は、小型で多用途に使えるエアポンプ「DR.SAVE 圧縮エアポンプ」をクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて公開し、初日で600％を達成いたしました。

今回のプロジェクトでは、充電池タイプと乾電池タイプの2モデルを同時公開。いずれも、過去にMakuakeで累計約1,800万円の応援購入を集めた大ヒット商品です。

このたび、さらに認知拡大を目的にクラウドファンディングサイトCAMPFIREでプロジェクトを実施しました。

CAMPFIRE商品ページ：https://camp-fire.jp/projects/840610/view?prtimes/

圧縮エアポンプの社会的意義

近年、旅行の増加とともに「いかに身軽に移動するか」に注目が集まっています。しかし、必要な荷物をすべて削減できるわけではないのが現実です。

そこで登場したのが DR.SAVE 圧縮エアポンプ。衣類や寝具を真空パック化することで収納効率を高め、小さなスーツケースにもすっきりとまとめられるように開発されました。

旅行衣類（左）圧縮前（右）圧縮後

さらに、圧縮エアポンプは家庭の収納にも重宝します。

高齢者や力の弱い方にとって、従来の掃除機を使った圧縮作業は重労働でしたが、軽量かつ簡単に扱えるエアポンプであれば、誰でも手軽に整理整頓が可能になります。

加えて、災害時には避難所や一時的な生活空間において、圧縮した衣類や寝具が大きな助けとなり、備蓄品を効率よく保管する手段としても期待されています。

旅行や日常生活の利便性を向上させるだけでなく、アウトドアや災害時の備えにまで活躍の場を広げ、世代を問わず快適な暮らしを支えるツールとして、圧縮エアポンプは社会的にも意義ある存在といえるでしょう。

２つの選択肢 ― 充電池式と乾電池式

DR.SAVE 圧縮エアポンプ（左）乾電池式（右）充電池式

これまでに実施した2回のMakuake先行販売では、充電池タイプと乾電池タイプのいずれにも確かな需要があることが明らかになりました。実際に、充電池タイプは応援購入総額1,000万円、乾電池タイプは800万円を達成し、多くのユーザーから支持を得ています。

Makuakeでの実績（上）充電知識（下）乾電池式

外出先で手軽に使いたい方には乾電池タイプが支持され、日常的に繰り返し利用したい方には充電池タイプが選ばれるなど、ライフスタイルに応じた使い分けが可能です。

また近年、安全性や保管性の観点から乾電池そのものが見直されており、持ち運びや災害時の備えとしても注目を集めています。一方で充電池タイプは環境に配慮しつつ経済的に使える点が魅力です。

利用シーンや価値観に合わせて選べる2つの選択肢を用意することで、より多くの方にDR.SAVE 圧縮エアポンプを安心してご利用いただける体制を整えています。

商品の今後の展開

本製品は一般販売を見据え、より多くの方に認知していただくため、CAMPFIREでもクラウドファンディングを実施しました。

旅行者や高齢者に優しい便利な製品としての広がりが期待されるだけでなく、今後は国内市場での販路拡大や、海外市場への展開も視野に入れています。幅広いライフスタイルに寄り添う製品として、より多くの人々の暮らしを支える存在へと成長していくことを目指します。

■商品概要

商品(1) ： DR.SAVE アルファパワー ポータブルエアポンプ

メーカー小売希望価格： 8,990円(税込)

※CAMPFIRE販売期間中は特別価格および特典付き

商品サイズ ： 5.9 × 5.9 × 7.8 cm

重量 ： 172 g

素材 ： ABS樹脂、シリコンゴム

カラー ： 白雲 / 紺青 / 薄桜

圧力 ： -4.5～3.5kPa

エアフロー ： 300L/min

製造 ：台湾

商品(2) ： DR.SAVE 乾電池式小型急速圧縮エアポンプMAGIC

メーカー小売希望価格： 5,680円(税込)

※CAMPFIRE販売期間中は特別価格および特典付き

商品サイズ ： 6.3×5.1×8.7 cm

重量 ： 118g (電池を含めると約264g)

素材 ： ABS樹脂、シリコンゴム

カラー ： ホワイト／スカイブルー／ミルクティブラウン／

オリーブグリーン

圧力 ： -4.5～3.5kPa

エアフロー ： 300L/min

製造 ：中国（設計および組立：台湾）

販売期間 ： 2025年9月7日10時～10月26日

CAMPFIRE ページ ： https://camp-fire.jp/projects/840610/view?prtimes

■小売店の募集に関して

本製品を販売する小売店を募集しています。下記よりお問い合わせを受け付けています。

https://hipps-lab.com/contact/

■商品ブランド／メーカー紹介

株式会社ウェルカム / DR.SAVE

人々の日常生活を豊かにする家電製品や手工具の発明、製造、輸出を行う企業として1979年に設立。

ユーザーがいつでも煩わしい家事から解放され、シンプルな生活を楽しめるよう、実用的で耐久性に優れた便利な製品を幅広く提供することに尽力しています。

主な製品ラインには、バッグシーラー、真空ポンプ(衣類の保管、食品の保存、旅行、スポーツなど)、ステープルガンなどで、すべて世界中で特許および商標登録されています。

■日本販売総代理店 株式会社HIPPS LABORATORIES

～日本を彩る、より美しく～

これまで使われてきたモノに付加価値を与え、さらにより良い作品を創出し、美しい日本をこれまで以上に美しくする。これは当社の事業ビジョンです。

海外で人気の製品や、従来製品にあった問題点を解決するような革新的な製品を企画開発および探索し、日本をより美しくすることを目指しています。

～ DR. SAVE 製品への期待 ～

楽しい旅行に常に付きまとう「荷物がカバンに入らない問題」。

衣類圧縮には掃除機を使うことができますが、もちろん旅先で使うことはできません。この度ご紹介した衣類圧縮ポンプは完全携帯サイズで、旅行や出張に最適な便利アイテムです。家庭内収納でも手軽に使えるのが、現代の時短で手軽さを求めるニーズに適合しています。



台湾メーカーのデザイン性と台湾製造の品質の良さを併せ持つDR.SAVE製品は、こだわりを持つ日本人に受け入れられる商品であると、当社は期待しています。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ヒップスラボラトリーズ

本社所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F

代表取締役：重田 直樹

事業内容 ：輸出入販売(卸売・小売)、広告代理、クラウドファンディング支援