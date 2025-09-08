【NINZIA】「プチグルテンフリーワッフル」の定期購入サービスを提供開始。手軽で美味しいグルテンフリー＆プラントベース習慣を。

株式会社NINZIA

あたらしい食のカタチをつくるテクスチャ・エンジニアリング・スタートアップ株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏）は、2025年9月、グルテンフリーやプラントベースの食生活をより手軽に継続できる「プチグルテンフリーワッフル」の定期購入（サブスクリプション）サービスを開始いたしました。お客様からの「継続して購入したい」という声にお応えし、全てのワッフルセットを通常価格の10%OFFで毎月1回お届けします。

NINZIAの「プチグルテンフリーワッフル」は、日本で唯一のコンニャクを使った、もちもち食感の「ワッフル」です。93％が小麦不使用と分からなかったと回答したほどのおいしさを誇る罪悪感ゼロのデザートで、食べて驚く、独自の無水製法による濃厚生ワッフルです。

サブスクリプションサービス概要

商品名：プチプラントベース×グルテンフリー豆腐ワッフル

セット：10枚、20枚、30枚、40枚

価格：通常価格より10%オフ

販売場所：NINZIA公式オンラインストア

URL：https://store.ninzia.jp/products/waffle_101 10枚セット

https://store.ninzia.jp/products/waffle_102 20枚セット

https://store.ninzia.jp/products/waffle_103 30枚セット

https://store.ninzia.jp/products/waffle_104 40枚セット

プチグルテンフリーワッフルの主な特徴

1. 体に優しい「グルテンフリー」＆「プラントベース」

小麦粉・卵・乳製品不使用: 小麦アレルギーの方や、ヴィーガン、乳製品を控えている方も安心して食べられます。

植物由来の原材料: 主な原料は豆腐、こんにゃく、米麹、米粉など、日本の伝統的な食材を中心に使用しています。

2. 独自技術による「もちふわ食感」

グルテンフリー食品にありがちなパサつきがなく、「もちふわ」な食感を実現しています。

こんにゃく由来の独自素材「NINZIA Paste」を使用する技術で、他の原料を結着させ、食感を生み出しています。

3. ヘルシーで「ギルトフリー」

一般的なワッフルと比較して、低カロリー・低脂質・低糖質です。

食物繊維が豊富で、腹持ちが良いのも特徴です。

甘さ控えめで、朝食やダイエット中のおやつにも罪悪感なく楽しめます。

4. 手軽で便利な「冷凍個包装」

冷凍で届き、一つ一つ個包装されているため、長期保存が可能です。

レンジで約2分温めるだけで、手軽に焼きたてのような美味しさを味わえます。

「あたらしい食のカタチをつくる」次世代蒟蒻素材NINZIA PASTE

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

テクスチャ・エンジニアリングテック「NINZIA」

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

株式会社NINZIAについて

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=V3GAOnM3tw0 ]

Tokyo Innovation Base（TIB）における実証事業

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aM8JvP2T2aA ]

ENGLISH / 事業概要説明（大阪府）※旧社名Sydecasで紹介