『ペルソナ５: The Phantom X』Ver.2.0で登場の新スポット・吉祥寺との“リアルコラボ”を開催

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、先日実装されたVer.2.0でゲーム内に登場した新スポット・吉祥寺との“リアルコラボ”を開催中です。

◆京王井の頭線 吉祥寺駅をホームジャック！

Ver.2.0でプレイアブルとなった新キャラクター・多祢村理子をはじめとした『P5X』の怪盗団メンバーの美麗イラストが、京王井の頭線 吉祥寺駅に大型広告として掲出されています。お近くにお越しの際にはぜひご確認ください！

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※駅構内へご入場の際は京王井の頭線の入場券が必要です。

※広告をご覧になる場合は、周囲の安全へのご配慮をお願いします。

※画像はすべてイメージです。

◆「ダーツライブ」×『P5X』コラボレーションキャンペーンを開催中！

ゲーム内に新スポット・吉祥寺が登場したことを記念し、2種のデジタルコンテンツが手に入るコラボキャンペーンを開催中です。

対象店舗でダーツライブをご利用のお客さまを対象に、吉祥寺エリア限定Ver.テーマを獲得できるシリアルチケットをプレゼントします。また、ダーツライブ会員ならどなたでも獲得できる0Coinテーマも配布中です。

※複数人数でプレイされた場合、お会計時に人数分プレゼントします。

【配布期間】

2025年9月30日（火）まで

【対象店舗】

K-CREW

BAGUS-バグース-吉祥寺

ダーツカフェデルタ吉祥寺店（DartsCafeDELTA吉祥寺店）

Bane BAGUS-バネバグース-吉祥寺

投処 絆

#1800

Thumbs up

BAR SENSE

ラウンドワン吉祥寺店

ZINO 吉祥寺南町店

First Piece

◆「吉祥寺さとう」店舗キャンペーンを実施中！

吉祥寺名物「元祖丸メンチカツ」が大人気の行列店「吉祥寺さとう」とのコラボレーションとして、店舗キャンペーンを実施中です。

「吉祥寺さとう」での1回のお会計につき1枚、「『P5X』吉祥寺限定コースター」をプレゼントします。

【配布期間】

2025年9月21日（日）まで

※2階のステーキハウスでも1会計につき1枚配布します。

※コースターの配布は、無くなり次第終了します。

※本キャンペーンについての店舗へのお問い合わせはお控えください。

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。放課後は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、君を待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。