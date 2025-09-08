CATL、IAAモビリティ 2025で欧州市場に最適なeモビリティソリューション「Shenxing Pro」を発表

ミュンヘン、2025年9月8日 /PRNewswire/ -- CATLオープンデイにおいて、同社は「Shenxing Pro」を発表しました。これは、世界で初めて持続的な高電圧供給を実現し、電力を維持し、熱暴走後も発火や煙の発生がないリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池です。欧州市場のeモビリティ需要に応えるべく設計されたShenxing Proは、安全性、寿命、航続距離、超高速充電の各分野において新たな基準を打ち立て、急速に拡大する欧州の電気自動車（EV）市場における最適なソリューションとして位置付けられています。





欧州市場におけるEV課題への対応

欧州におけるEV普及は加速しています。SNEおよびMarkLinesによると、欧州のEV普及率は2025年上半期に23%から26%へ上昇しており、年末までには29%に達すると予測されています。国際エネルギー機関（IEA）は、欧州全体のEV販売台数が今年400万台に達し、2024年の320万台から増加すると予測しています。

しかしながら、依然として消費者の懸念は根強く残っています。McKinseyが実施した2025年版消費者モビリティ動向調査（Consumer Mobility Pulse Survey）では、主な障壁として、高コスト、バッテリー寿命、航続距離の制限、充電インフラの不足、そしてバッテリーの安全性が指摘されています。Shenxing Proはこれらの障壁に直接対応し、欧州の多様な走行ニーズに合わせた性能と安全性を提供しています。

画期的なバッテリー技術によるeモビリティの革新

CATL独自のNP 3.0技術を搭載したShenxing Proは、バッテリー技術革新における飛躍的な進歩を示しています。化学的構造、機械構造、システム、制御の各レベルにおける包括的な進展により、同製品は2つのバリエーションを提供します。

Shenxing Pro 超長寿命・長航続バッテリー：世界初のLFPバッテリーとして、WLTP航続距離758kmおよび12年/100万kmという記録的な寿命を実現し、バッテリー寿命と航続性能における革新を牽引しています。初期20万km走行後の劣化率は9%にとどまり、欧州のリース市場を支えるのに最適な仕様となっています。

Shenxing Pro Super 超高速充電バッテリー：わずか10分でWLTP航続距離478kmを充電でき、これは1秒あたり0.8kmに相当し、欧州における超高速充電LFPバッテリーのトップに位置付けられています。さらに、充電率（SOC）20%の状態でも830kWを発揮し、0～100km/h加速をわずか2.5秒で実現することで、爽快な走行性能と多様な環境下での高い信頼性を両立しています。極寒環境においても優れた性能を維持し、-20°Cで20分間の充電により410kmの航続距離を実現します。さらに、最長10年/24万kmの保証が付与されており、超高速充電における耐久性の新たな基準を打ち立てています。

両バリエーションとも、CATLが7年にわたり進化させてきた伝播防止（NP）安全技術の頂点に位置する、独自のNP 3.0技術を活用しています。世界最高水準の安全性能として認められているNP 3.0は、熱暴走後も1時間以上にわたり高電圧供給を持続し、車両速度を維持することで、ドライバーが冷静に危険区域から車両を移動させることを可能にし、炎や煙の発生を防ぎます。L3およびL4自動運転により事故責任が車両システムに移行する中、Shenxing Proは緊急時においても途切れることのない電力供給とシステム継続性を確保し、この時代に求められる高度な安全性とリスク対応要件を満たしています。

Shenxing Proには、肩部を高くしたデザインとスペースシェアリング技術を特徴とする、CATLの革新的なWaveセルが採用されています。これにより、従来のように限られた方向にしか適用できなかった冷却システムや固定機構を、世界で初めてあらゆる方向から適用可能にしたバッテリーとなっています。全方位での振動抑制を実現し、バッテリーパックの剛性を25%向上させ、耐久性を2倍に高めています。Shenxing Proはセル設計によって従来のセル・トゥ・ボディ（CTB）の制約を打破し、76%という卓越したパック体積効率を実現しています。これらの進歩を融合することで、Shenxing Proは欧州における電動モビリティを再定義し、これまでにない安全性、長航続距離、卓越した寿命、そして超高速充電性能を実現しています。

「Shenxing Proは、世界水準の安全基準とモビリティのニーズをシームレスに融合させ、すべての旅において、より安全で効率的、かつ安心感のある体験を提供します。」と、CATL国際事業部CTOのLingbo Zhu博士は述べています。「航続距離、充電性能、耐久性のいずれも妥協することなく、Shenxing Proは欧州における電動モビリティの究極のソリューションです。」

欧州eモビリティ・エコシステムの強化

CATLは、バッテリーを「欧州へ輸出する」段階から「欧州で製造し、欧州のために供給する」段階へと進化し、着実に欧州での存在感を深めてきました。欧州での事業運営に110億ユーロ以上を投資し、数千人規模の雇用を創出するとともに、大学や職業訓練機関との提携を通じて現地人材の育成にも貢献しています。

CATLは、長年にわたる欧州のパートナーを含む世界200社以上の自動車メーカーや、1,000社を超える欧州のサプライヤーと協力し、最先端のバッテリー技術を電気自動車に共同で統合することで、イノベーションを推進しています。

「最先端技術、多様なグローバル展開、実績ある製造ノウハウ、そしてオープンな協働の姿勢をもって、CATLは欧州自動車産業にとって信頼できるパートナーであり続けることを約束します。当社の先進的な能力と欧州が数十年にわたり培ってきた自動車産業の専門性を融合させることで、『欧州で製造し、欧州のために供給する』段階を超え、最終的には『欧州発』へと進化し、素材生産、バッテリー製造、再製造、リサイクルに至るまでを網羅する、よりグリーンでスマートかつ繁栄するEVエコシステムを構築し、地域のエネルギー転換を加速させることを目指します。」と、CATLグローバル事業CCO兼SVPのTan Libin氏は述べています。

持続可能なモビリティに向けた共有ビジョン

Shenxing Proの発表により、CATLは欧州の持続可能なモビリティの未来に対する長年のコミットメントを改めて強調しています。世界2,000万台以上の電気自動車に電力を供給し、累計3,000億kmを超える走行実績を有するグローバルな専門知識を活かしながら、CATLは安全性、性能、そして持続可能性におけるイノベーションを推進しています。欧州でのプレゼンスをさらに強化することで、CATLは将来に備えたエコシステムを構築し、地域の自動車パートナーと協力して、安全で信頼性が高く、持続可能な電動化を実現することを目指しています。









