キャラクターが容易に変更可能なロボット用ユニットを開発

ヴイストン株式会社

ヴイストン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大和信夫）は、通信機能を内蔵したロボット用の小型ユニットを開発しました。スマートフォン端末等と通信を行うことにより、動作特性やキャラクターの変更が可能です。本開発品は、大阪市此花区夢洲で開催中の2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンステージ」にて、登壇および出展にて紹介します。

ロボット用ユニット（新規開発品）

■開発品の概要

今回開発したロボット用ユニットには、従来の弊社製赤ちゃん型ロボット「かまって『ひろちゃん』」に対して、以下の新機能を搭載しています。

・外部機器と通信できる機能を搭載し、稼働状況ログをサーバー等に送出することが可能

・ユーザー毎に異なる動作内容にカスタマイズすることが可能

・赤ちゃんの声以外の音声ファイルを登録し、別のキャラクターなどに変更することが可能

これらの新機能を活用することで、ユーザー毎に最適化した動作内容やキャラクターに設定することが可能となり、いっそうユーザーに寄り添ったロボットデバイスとして活用することに繋がります。

ロボットのキャラクター変更などの概念図

■開発品の詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38478/table/91_1_c739a4e10918ba1e5d4314131c3d4db5.jpg?v=202509080556 ]

■出展イベント

大阪市経済戦略局主催

【大阪ウィーク～秋～】みんなの力で未来をつくる！大阪の起業家・中小企業エキシビション

「みつける・つながる・ひろげる未来」（大阪・関西万博の来場者であれば予約なしで観覧可能です）

■出展場所

大阪ヘルスケアパビリオン 屋外ステージ「リボーンステージ」、および屋外展示ブース

■出展時期

2025年9月9日(火)

ステージイメージ（イメージ図であり、実際と異なる場合があります）ステージイメージ（イメージ図であり、実際と異なる場合があります）



■招き猫ロボットも展示します

今回の出展イベントでは、同会場にて「120体の招き猫が招く、未来と調和のかたち」も共催されます。ヴイストン株式会社では、同イベントの主旨に賛同し「招き猫ロボット」を製作し展示します。

招き猫ロボットにはバッテリーを搭載した台座（座布団）が付属し、アクリル製の展示ケースの内部にて駆動するよう設計されています。可愛らしいネコの外観で、愛らしい「招き」の動きなどを再現しました。なお、鳴く機能は実装されていません。

招き猫ロボット

大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」

■招き猫ロボットのサンプル動作 YouTune動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8a0mWN5dlpU ]

（※） 本動画は動作の例を示したもので、現地での展示・設置状態は異なる可能性があります。

■本件に関するお問い合わせ先

ヴイストン株式会社

〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島 2-15-28

E-mail: infodesk@vstone.co.jp

https://www.vstone.co.jp/

