ＳＯＭＰＯケア、2024年度「お客さまの声アンケート」結果を公表 ～施設・在宅サービスともに前年度から満足度が向上。お客さまの声をもとに、さらなる品質向上へ～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鷲見隆充、以下「当社」）は、お客さまへより良いサービスを提供することを目指し、2023年度から「お客さまの声アンケート」を実施しています。本アンケートは、当社の施設・在宅サービスのご利用者さまおよびご家族さまを対象に行っており、このたび2024年度のアンケート結果を公表しました。
今回の調査では、施設・在宅の両サービスにおいて満足度が前年度を上回りました。当社では、本アンケートでいただいたお客さまの声を真摯に受け止め、今後のサービス改善に取り組んでいきます。
＜アンケート結果のポイント＞
・施設サービス・在宅サービスともに、2023年度よりも満足度が上昇。
・ご利用者さまへの介助やご家族さまへの対応といった接遇面を評価いただくとともに、施設ではホーム内の設備や清潔さ、食事内容などを評価する声をいただいている。
１．背景と目的
当社は、パーパスである「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」の実現に向け、「人間尊重」を基本としながら、多くの高齢者の方やそのご家族、および全従業員に対し、高品質の介護サービスのご提供ならびに働き甲斐と働きやすい職場環境の提供に取り組んでいます。
その一環として、ご利用者さまやご家族さまといったお客さまの声を継続的にお聞きし、サービスの質向上や業務改善につなげるため「お客さまの声アンケート」を2023年度から実施しています。寄せられた意見は集計・分析を経て、現場での具体的な改善アクションや、今後のサービス開発に反映。お客さまの視点を経営・現場の両面で活かしながら、お客さまから選ばれ、信頼される介護サービスの提供を目指していきます。
２．2024年度「お客さまの声アンケート」調査概要
【１】施設サービス お客さまアンケート
（1）調査対象者：ご利用者ご本人さままたは、そのご家族さま
（2）調査手法：ご利用者ご本人さま（質問紙）、ご家族さま（WEB質問紙）によるアンケート
（3）調査期間：2024年5月～9月
（4）有効回答数：2,719件
【２】在宅サービス お客さまアンケート
（1）調査対象者：ご利用者ご本人さままたは、そのご家族さま
（1世帯につき、ご利用者さままたは、ご家族さまのいずれか1名がご回答）
（2）調査手法：WEBアンケート
（3）調査期間：2024年5月～9月
（4）有効回答数：1,196件
３． 「お客さまの声アンケート」集計結果
【１】 施設サービスの総合的な満足度（10点満点）
・施設サービスでは、すべてのブランドで7点以上の評価をいただいた。
・前年度との比較では、各ブランドにおいていずれも点数が上昇している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329161&id=bodyimage1】
【２】 在宅介護サービスの総合的な満足度（10点満点）
・在宅サービスは8点以上の高い評価をいただき、施設サービスと同様に前年度と比較して点数が上昇している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329161&id=bodyimage2】
４． お客さまからいただいた声と、ご要望への対応
【１】 特に高評価をいただいた点
サービスをご利用されるご本人さま、ご家族さまからは以下のような感謝のお言葉、高評価をいただいています。こうしたお声をいただけたことに感謝するとともに、今後もよりサービス品質を向上させていくことを目指します。
今回の調査では、施設・在宅の両サービスにおいて満足度が前年度を上回りました。当社では、本アンケートでいただいたお客さまの声を真摯に受け止め、今後のサービス改善に取り組んでいきます。
＜アンケート結果のポイント＞
・施設サービス・在宅サービスともに、2023年度よりも満足度が上昇。
・ご利用者さまへの介助やご家族さまへの対応といった接遇面を評価いただくとともに、施設ではホーム内の設備や清潔さ、食事内容などを評価する声をいただいている。
１．背景と目的
当社は、パーパスである「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」の実現に向け、「人間尊重」を基本としながら、多くの高齢者の方やそのご家族、および全従業員に対し、高品質の介護サービスのご提供ならびに働き甲斐と働きやすい職場環境の提供に取り組んでいます。
その一環として、ご利用者さまやご家族さまといったお客さまの声を継続的にお聞きし、サービスの質向上や業務改善につなげるため「お客さまの声アンケート」を2023年度から実施しています。寄せられた意見は集計・分析を経て、現場での具体的な改善アクションや、今後のサービス開発に反映。お客さまの視点を経営・現場の両面で活かしながら、お客さまから選ばれ、信頼される介護サービスの提供を目指していきます。
２．2024年度「お客さまの声アンケート」調査概要
【１】施設サービス お客さまアンケート
（1）調査対象者：ご利用者ご本人さままたは、そのご家族さま
（2）調査手法：ご利用者ご本人さま（質問紙）、ご家族さま（WEB質問紙）によるアンケート
（3）調査期間：2024年5月～9月
（4）有効回答数：2,719件
【２】在宅サービス お客さまアンケート
（1）調査対象者：ご利用者ご本人さままたは、そのご家族さま
（1世帯につき、ご利用者さままたは、ご家族さまのいずれか1名がご回答）
（2）調査手法：WEBアンケート
（3）調査期間：2024年5月～9月
（4）有効回答数：1,196件
３． 「お客さまの声アンケート」集計結果
【１】 施設サービスの総合的な満足度（10点満点）
・施設サービスでは、すべてのブランドで7点以上の評価をいただいた。
・前年度との比較では、各ブランドにおいていずれも点数が上昇している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329161&id=bodyimage1】
【２】 在宅介護サービスの総合的な満足度（10点満点）
・在宅サービスは8点以上の高い評価をいただき、施設サービスと同様に前年度と比較して点数が上昇している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329161&id=bodyimage2】
４． お客さまからいただいた声と、ご要望への対応
【１】 特に高評価をいただいた点
サービスをご利用されるご本人さま、ご家族さまからは以下のような感謝のお言葉、高評価をいただいています。こうしたお声をいただけたことに感謝するとともに、今後もよりサービス品質を向上させていくことを目指します。