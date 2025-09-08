YumiCoreBody DMJ六本木スタジオ移転のお知らせ
このたび、より快適にご利用いただける店舗環境を目指し、2025年10月1日（水）より新店舗へ移転する運びとなりました。
現店舗での営業は、2025年9月28日（日）までとなります。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
新店舗では、より一層快適なサービスを提供してまいります。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
【新店舗のご案内】
新住所：〒106-0032 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木ビル4F(https://www.google.com/maps/place/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8/@35.6612638,139.7327101,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x60188be8d55c456b:0xdc565adaf940a35a!8m2!3d35.6612638!4d139.7327101!16s%2Fg%2F11q573rgr9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDYzMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
最寄駅：東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩約3分
■自宅でいつでも！YumiCoreBodyのオンラインレッスン
24時間好きな時に自宅でレッスンが受けられるオンラインレッスンも大好評。
現在、1週間無料お試しキャンペーン実施中！
不良姿勢で歪んだ骨を整え、正しい姿勢をキープするためのインナーマッスルを鍛えることで、日常の身体の使い方から変える“ユミコアメソッド”を自宅で体感できます。
オンラインレッスンのお申し込みはこちら
https://online-lp.yumicorebody.com/
＜株式会社YumiCoreBody概要＞
設立：2018年9月
代表者：代表取締役 村田友美子
所在地：東京都港区六本木4-12-8 第6DMJビル7階
資本金：5,000万円
コーポレートサイト：https://yumicorebody.com/
代表Yumico Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody/
公式Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody_official/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@YumiCoreBody/featured
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yumicorebody_official