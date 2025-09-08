ホースコネクター市場：世界調査報告、需要、規模、開発、製造業者シェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年9月に、「ホースコネクター市場：製品別（プラスチックホースコネクター、金属ホースコネクター、ゴムホースコネクター）、最終用途別（農業、自動車、産業製造、建設、石油・ガス）、接続方式別（ねじ込み式ホースコネクター、バーブ式ホースコネクター、カムロックホースコネクター、プッシュフィットホースコネクター）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査報告書を発表した。この報告書はホースコネクター市場の予測評価を提供している。また、成長要因、市場機会、課題、脅威など、ホースコネクター市場におけるいくつかの主要な市場力学を強調している。
ホースコネクター市場概要
ホースコネクターは流体移送システムにおいてホースを接続、延長、または終端させるために使用される不可欠な部品である。これらはホース、パイプ、または機器間に安全かつ漏れのない接続を提供し、液体、ガス、空気の効率的な流れを保証する。真鍮、ステンレス鋼、プラスチック、複合材など様々な素材で提供され、異なる圧力、温度、化学的曝露に耐えられるよう設計されている。農業、建設、自動車、製造業に加え、園芸や灌漑などの家庭用途でも広く利用されている。クイックコネクト、ねじ込み式、バーブ式などの選択肢があり、利便性、耐久性、適応性を備えて多様な運用ニーズに対応している。
Surveyreportsの専門家による市場調査の分析によれば、ホースコネクター市場の規模は2025年に102億ドルに達した。また、2035年末までに168億ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年の間、市場は年平均成長率 CAGR=4.9% で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なホースコネクター市場分析によれば、市場規模拡大の要因は、建設およびインフラプロジェクトの拡大、自動車分野での需要増大、産業用途での需要増加、産業・農業・インフラ分野での応用拡大、素材・設計・スマート技術の進歩である。ホースコネクター市場における主要な企業としては、Eaton Corporation、Parker Hannifin Corporation、Gates Corporation、Smiths Group plc、Saint-Gobain Performance Plastics、Husqvarna Group、Toro Company、NIBCO Inc.、RWC（Reliance Worldwide Corporation）、Weir Group PLC、Trelleborg AB、Norma Group SE、Apex Tools Group、Emersonが挙げられる。
また、当社のホースコネクター市場調査報告には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● ホースコネクター市場の規模、成長分析、および各国における主要プレーヤーの評価である。
● 2035年までのグローバルなホースコネクター市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む国別）である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
