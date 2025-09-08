総務・バックオフィス向けコミュニティ「総務のnakama」、総務・人事・経理Week内の交流会に運営協力！

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）が運営する、総務・バックオフィス向けコミュニティ「総務のnakama（ナカマ）」は、2025年9月11日（木）に幕張メッセで開催される「総務・人事・経理Week」内『バックオフィス交流会（テーマ別）』に運営協力として参加することをお知らせします。

当日は、バックオフィス担当者が直面する、 ワークライフバランスや福利厚生などの具体的な課題について、参加者同士がざっくばらんに情報交換できるセッションを実施します。ぜひお気軽にご参加ください。

運営協力の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rDZUe_o9DyE ]

「総務のnakama」は、バックオフィス業務に携わる方々が日々の課題や工夫を共有し、所属企業の課題解決につなげていくことを目指しています。この度、コミュニティの理念をより多くの人々と共有し、業界全体の課題解決を促進する場をつくり出すため、交流会に協力する運びとなりました。今回の交流会では、参加者との情報交換とネットワーク形成を支援してまいります。

こんな方におすすめ

・他社の事例や取り組みを知りたい方

・同じ立場の仲間とつながりたい方

・会社の課題解決のヒントを探している方

交流会について

参加者同士の自由な意見交換を通じて、学びと交流を得られる2つのセッションが開催されます。

【交流会概要】

■セッション1

開催時間：13:30 ～ 14:15

会場：SJCE-8

テーマ：従業員のワークライフバランスの課題を語ろう【育児編】

■ セッション2

開催時間：15:15 ～ 16:00

会場：SJCE-9

テーマ：第3の賃上げ、福利厚生の取り組みを語り合おう

【開催概要】

イベント名：バックオフィス交流会（テーマ別）

日 時 ：2025年9月11日（木）

場 所 ：幕張メッセ

参加費 ：無料

参加申し込み

参加をご希望の方は、以下の「総務・人事・経理Week」サイトよりお申し込みください。

詳細については、上記のURLから「バックオフィス交流会/テーマ別」「09月11日」を選択してご確認ください。

「総務のnakama」とは

「総務のnakama」とは、様々な会社の総務・バックオフィスのお仕事をしている方が集まるコミュニティです。

「日々会社のために従事している総務の皆さん、仲間になりませんか？」

「会社の中で抱えている問題や、総務業務の悩みなどを共有し合って改善していきませんか？」

そんな思いから、2022年12月に誕生し、この度340名の方にご参加いただくまでに成長しました。

総務の仕事は、働き方改革、デジタル化、テレワーク体制の構築など、様々な要因によって大きく変化しています。

「総務のnakama」は、「総務が変われば会社が変わる」というコンセプトのもと、総務メンバーの交流とともに、情報交換や勉強会によって総務や会社の課題の改善に取り組んでまいります。

▼「総務のnakama」公式ページ

https://soumunonakama.net

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表取締役社長 ：山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/

