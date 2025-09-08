【銀座 蔦屋書店】「映画『国宝』を語る会」を9月18日（木）に開催。ゲストは振付と指導を担当し、俳優の熱演を支えた日本舞踊家の谷口裕和。

