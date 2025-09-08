GACがSKAI ISYOURGODとタッグを組んでBlueprint Supremeの「Tyrannosaurus」リミックスを制作、AION Vがビートを刻む

広州（中国）、2025年9月8日 /PRNewswire/ -- GACはこのほど、Grand PlansやFortune All Aroundなどのバイラル・ヒットで知られる世界的に有名なラッパーSKAI ISYOURGOD、そしてユニークなダンス・スタイルで絶賛されている大人気のBuqicrewと協力し、同社の新型ハードコア・インテリジェントSUV、AION V向けにGrand Plansの特別な「Tyrannosaurus」エディションを作り上げました。この三者のコラボレーションにより、AION Vは従来の枠を打ち破りながら若い世代の注目を集めるだけでなく、遊び心があり、カルチャーと密接に結びついたアプローチを通じて、ソーシャル・メディアのユーザにAION Vの忘れがたい印象を与えることに成功しています。

