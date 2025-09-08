【ルイ・ヴィトン】ジュリア・デュクルノー、第82回ヴェネツィア国際映画祭のクロージングセレモニーにルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

オリゾンティ部門審査員長のジュリア・デュクルノーが、第82回ヴェネツィア国際映画祭のクロージングセレモニーにルイ・ヴィトンのカスタムメイドドレスとハイジュエリーを着用して出席しました。

ジュリア・デュクルノーは、刺繍入りのトップとマルチレイヤーのフリルスカートが特徴的な、ブラックのシルクモスリンスリップドレスに、シルバーのパテントレザーサンダルと、オールブラックレザーのハンドバッグ「プティット・マル」をコーディネートしました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「タンブラー」より、ホワイトゴールドとダイヤモンドのイヤリングとブレスレットを着用しました。

ジュリア・デュクルノーが着用したブラックのシルクモスリンのラウンドネックスリップドレスは、ストレートフィットの刺繍入りトップに、マルチレイヤーのフリルを重ねたフレアスカートが特徴で、背面にはロングトレーンが優雅に流れます。

刺繍にはアーリ・クロシェ(Aari crochet)技法が用いられ、6,500粒の虹色ビーズが施されています。この刺繍の制作には、6人の職人が3日間かけ、合計125時間を要しました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

