【高島屋】「るろうに剣心」のグラフィックを落とし込んだTシャツが完成！〈THE SUGAR PUNCH〉カプセルコレクション　9月13日（土）新発売

株式会社高島屋[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H7RmcV30lNI ]

新潟県に店舗を構えるセレクトショップ「ZOETROPE by Intention」 × 高島屋のメンズセレクトショップ「CS ケーススタディ」 の２社がタッグを組み、「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」のグラフィックを落とし込んだ〈THE SUGAR PUNCH〉のカプセルコレクションが誕生しました。

「るろうに剣心」のグラフィックを落とし込んだ別注Tシャツが3型完成

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/casestudy/#cs_buddy

今回のカプセルコレクションは、「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」原作者の和月伸宏（わつき のぶひろ）氏のゆかりの地、新潟県で今年出店25周年を迎えた「ZOETROPE by Intention」との協業により実現いたしました。〈THE SUGAR PUNCH〉のオリジナルボディに、作中のシーンカットを落とし込んだ、存在感のあるデザインが特徴です。

RURONIKENSHIN Key visual

半袖Tシャツ(RURONIKENSHIN Key visual) 26,400円（税込）

カラー／BLACK・WHITE サイズ／S、M、L、XL

■取り扱い店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大阪・京都「CSケーススタディ」

KENSHIN

半袖Tシャツ(KENSHIN) 27,500円（税込）

カラー／BLACK・WHITE サイズ／S、M、L、XL

■取り扱い店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大阪・京都「CSケーススタディ」

SHISHIO

半袖Tシャツ(SHISHIO) 27,500円（税込）

カラー／BLACK・WHITE サイズ／S、M、L、XL

■取り扱い店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大阪・京都「CSケーススタディ」

〈THE SUGAR PUNCH／シュガーパンチ〉

グラフィックデザイナー[SUGAR]が惚れ込んだIPタイトルの数々を、ファッション、グラフィック、映像、音楽、アート様々なクリエイターたちを巻き込んで再構築する“クリエイター・プラットフォーム”

「CS BUDDY PROJECT」について

高島屋のメンズセレクトショップ「CS ケーススタディ」では、「企業」や「ブランド」の枠をこえ、それぞれの業界を盛り上げたいと共通の願いをもち、ファッションを愛する仲間たち（Buddy）が意気投合し、ディテールまでこだわったスペシャルなコラボレートアイテムを限定販売する 「CS BUDDY PROJECT」を展開しております。今回で10回目を迎えました。

「CS ケーススタディ」 は、今後も「企業」や「ブランド」の枠を超えたさまざまな仲間たち（Buddy）とタッグを組み、「CS BUDDY PROJECT」でスペシャルな企画やアイテムをお届けいたします。

今回、タッグを組んだ仲間 （Buddy）

【ZOETROPE by Intention／ゾエトロープ バイ インテンション】

時代が進む中で生まれる、新たなクリエイティブ。リアルクローズからハイファッションまでセレクトし、洋服の裏側にあるカルチャーと共に提案しています。

【CS case study／シーエス ケース スタディ】

トレンドから新定番まで、国内外からセレクトした旬のアイテムが並ぶ、高島屋のメンズセレクトショップ。自分らしさを表現する着こなしを提案。

