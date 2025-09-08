東軟睿馳、Next-Cube-Lite 8MPフロントカメラ一体機を発表！
車両の高度な安全性と信頼性を革新
東軟睿馳は、次世代8MPフロントカメラ一体機「Next-Cube-Lite」を発表しました。この製品は、高い信頼性、優れた性能、そしてコスト競争力を兼ね備え、乗用車から商用車まで幅広いシーンに対応。自動車メーカーが先進運転支援システム（ADAS）を迅速に導入し、アクティブセーフティ機能を強化することで、グローバルな安全規制と市場ニーズを満たします。すでに業界をリードする複数のOEMから量産受注を獲得しています。
背景：スマートドライブと安全規制の進化
近年、世界の自動車産業はスマートドライブとアクティブセーフティに関する法規制の強化を進めています。自動緊急ブレーキシステム（AEBS）は、EUや日本などの先進市場で新車の必須装備となり、中国でも関連基準が急速に導入されています。最新の「軽自動車の自動緊急ブレーキシステムの技術要求事項及び試験方法」（20241853-Q-339）が審査段階に入り、AEBSは中国の強制基準に組み込まれ、高性能で信頼性の高い運転支援技術の普及が加速しています。
このような背景のもと、8MPフロントカメラ一体機は多様な車種への適用が可能な選択肢として注目を集めています。Next-Cube-Liteは、東軟睿馳が独自開発した高統合型8MP感知ソリューションであり、AEBSなどの法規制が求める高い認識精度、応答速度、動作安定性を完全に満たし、L2レベルの運転支援市場のニーズに的確に対応。幅広い価格帯の車種への導入を加速します。
Next-Cube-Liteの5つのコアメリット
1. 多様な車種への適用とコスト最適化 ハイレベルドメインコントローラーと同じプラットフォームの感知モデルを採用し、AEB、車線維持支援（LKA）、低速追従（LCCCity）などの先進運転支援機能を異なる車種プラットフォームで迅速に実現。AEBSを多様な価格帯の車種に効率的に導入し、コスト削減を可能にします。
2. 高い安全評価を支える先進安全機能 歩行者、自転車、スケートボード型二輪バイクなどの脆弱な交通参加者を高精度で識別し、自動ブレーキ機能をサポート。i-VISTA、C-NCAP、C-ICAPなどの安全評価で「五つ星」レベルの優れたパフォーマンスを実現します。
3. アクティブセーフティの全面進化 検知距離は最大300m、視野角（FOV）は120°に拡大。最高120km/hでの自動ブレーキや、100km/hでの静止物体に対する快適な減速ブレーキに対応。急な割り込み、飛び出し、トンネル出入り、ステアリング回避などの危険シーンでも、迅速かつ安定した対応を可能にします。
4. 快適で正確な走行体験 アダプティブクルーズコントロール（ACC）のスムーズな減速制御、大曲率カーブの安定走行、信号機や交差点での連続走行、横断歩道での歩行者への譲り合いなど、運転者の介入なしに快適で正確な走行を提供します。
5. 高性能と経済性を両立 10nmプロセスの主チップを搭載し、5TOPSのAI演算能力を誇る一方、INT8定量化モデルにより演算リソースと消費電力を最適化。全体の消費電力はわずか7Wで、厳しい放熱環境や車載環境試験基準を満たし、長期的な安定動作を保証します。
商用車市場での革新
商用車市場においても、Next-Cube-Liteは8MP高解像度フロントカメラと先進の感知制御技術により、死角の解消やリスク予測などの安全機能を強化。従来のソリューションと同等の低コストを実現しつつ、高性能な安全装備の普及を促進します。さらに、ISA、LKA、ACC、ICAなどの機能への柔軟な拡張に対応し、商用車のスマート化を加速します。
未来への一歩：安全とスマート化の標準化
グローバルな自動車産業がスマート化と安全性向上を加速する中、高性能かつ低コストな運転支援システムが普及の鍵となります。Next-Cube-Liteは、OEMに対し法規制への対応と市場の多様なニーズを満たす強力なツールを提供。安全で信頼性の高い運転支援を「オプション」から「標準装備」に変革し、より安全でスマートな移動体験の実現を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329164&id=bodyimage1】
配信元企業：Reach Automotive Technology Japan株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329164&id=bodyimage1】
