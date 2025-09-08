道路標示材市場：グローバル調査報告、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
サーベイ・レポーツLLCは2025年9月に「道路標示材市場」に関する調査報告を発表したと公表した。この報告は、製品別（水性塗料、溶剤系塗料、熱可塑性塗料）、用途別（道路・高速道路、空港、駐車場、その他）、技術別（標準技術、先進技術）、配合別（アクリル、塩素化ゴム）の市場セグメンテーションを対象としている。報告書は2025年から2035年にかけての道路標示材市場の予測評価を提示しており、成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
道路標示材市場概要
道路標示材とは、道路表面に視認可能な線、記号、標識を形成し、交通の安全性、秩序、誘導を強化するために用いられる特殊な物質である。これには、塗料、熱可塑性材料、テープ、エポキシ化合物が含まれ、気象条件の変化、過酷な交通量、摩耗に耐えられるよう設計されている。これらの材料は夜間の視認性を高める反射特性を備え、高速道路、都市道路、駐車場、歩行者ゾーンなどに適用される。都市化の進展、道路拡張、交通安全重視の高まりに伴い、耐久性、環境適合性、高性能を備えた標示材の需要が増加している。これらは交通誘導、事故減少、知能的交通システムの支援において不可欠な存在である。
サーベイレポーツの専門家による分析によれば、道路標示材市場の規模は2025年に72億米ドルを創出したとされる。さらに2035年末までに105億米ドルに達すると予測されている。予測期間（2025年～2035年）において、市場は**年平均成長率（CAGR）約4.4％**で拡大すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038119
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329160&id=bodyimage1】
サーベイレポーツのアナリストによる定性的な道路標示材市場分析によれば、市場規模の拡大は以下の要因によって促進されると考えられる。すなわち、道路安全への注目の高まり、技術革新と規制基準、自動車産業の成長、都市化の進展、スマートシティ開発である。道路標示材市場の主要な関係企業には以下が含まれる：3M、Sherwin-Williams、Swarco AG、Ennis Flint Inc.、Hempel、Geveko Markings、PPG Industries Inc.、Asian Paints Ltd.、SealMaster、LANINO、Reda National Co.、TATU Traffic Group。
また、当社の道路標示材市場調査報告には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 道路標示材市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加者の評価である。
● 2035年までのグローバル道路標示材市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、用途別、技術別、配合別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
道路標示材市場のセグメンテーション
● 製品別:
?o 水性塗料
?o 溶剤系塗料
?o 熱可塑性塗料
● 用途別:
?o 道路・高速道路
?o 空港
?o 駐車場
● 技術別:
?o 標準技術
?o 先進技術
● 配合別:
