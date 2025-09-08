「肉祭2025in日比谷公園」いよいよ今週末に開催！

株式会社アドギルド・ジャパン

肉料理の祭典"肉祭"が日比谷公園で開催！厳選された旨い肉料理が大集合！イベント限定メニューや至高のクラフトビール、ダンスコンテストやライブステージなど、ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■メニューの一部を紹介！！"ひと手間"加えた肉料理やドリンク、スイーツも！

焼き物・揚物・ご飯ものなど、素材に"ひと手間"加えた、彩り豊富な旨い肉料理が集結。クラフトビールやスイーツなど、充実したラインナップ！

その他メニューはこちら：https://www.nikumatsuri.jp/2025hibiya-menu

■アサヒビール GINONブースで3種のジンサワーを飲み比べ

ステーキとドイツビール マーベリックス_熟成リブステーキホットドッグカフェスタンド ステーション東京_フィリチーズステーキサンドいろり茶屋 火処_和牛カルビ串ココロ焦がれ_九条ネギと黒煎り七味のハラミステーキPIZZA BRAVO_テリヤキチキンピザなるとキッチン_若鶏半身揚げもつ焼き煮込み 三六_豚たん刺し食匠なる花_熊本直送！旨味全快！桜ユッケ丼麦酒倶楽部ポパイ_両国エール遠野麦酒ZUMONA_ヘイジーIPA西通りプリン_ポシェmou×mouミルキーパラダイス_ASOMILKソフトクリーム

果実の風味がひきたつジンサワー「GINON」が登場。柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜し、香味づけられたジンを使うことで、素材本来のおいしさが楽しめます。

アサヒGINON レモン・グレープフルーツ・ライム

レモン：柑橘の風味が広がり、レモンの素材本来のおいしさを楽しむことができます。

グレープフルーツ：グレープフルーツの酸味と苦味を存分に楽しむことができます。

ライム：ライムのスッキリとした柑橘風味を楽しむことができます。

■しろKITCHENで夏にぴったりな焼酎を飲み比べ

「白岳しろ」でおなじみの高橋酒造が、「これまで焼酎を飲まなかった世代方でも毎日カジュアルに楽しめる米焼酎をつくりたい」そんな思いから生まれたのが『白岳KAORU』です。フルーティな香りと、米ならではの甘味とコクが特徴です。レモンサワーやハイボール、緑茶割、ジャスミン割りでご提供しています。ぜひ一度お試しください。

白岳KAORU星空レモンサワー（甘口・辛口）

レモンの酸味が白岳KAORUの吟醸香を引き立てるキリっと飲みやすい一杯の辛口と、甘口の2種類をご用意。焼酎初心者にもおすすめです。

■ベルジャポンの人気チーズが無料でもらえる！肉料理コラボメニューも！

チーズの無料試食をお楽しみ頂けるブースです！公式SNSフォローでお肉との相性抜群『ブルサン』チーズを特別に無償ご提供致します。また他にもベルジャポンお勧めのチーズをご用意しております、ぜひお立ち寄りください。※プレゼントは数量限定での実施です。

ブルサン ガーリック＆ハーブ

フランス発祥のフレッシュフレーバーチーズです。「お肉」×「ブルサン」は最強のペアリング！焼いたお肉にブルサンを乗せるだけでおいしい！ぜひご賞味下さい。

■ブルサン×肉料理！コラボメニューが会場で楽しめる！

肉祭に出店する店舗とコラボが決定！ぜひブルサン×お肉の最強ペアリングをお楽しみください。

※コラボメニューの画像はイメージです。

浅草ウニとにく

・和牛肉寿司 ～ajoutee Boursin～

馬肉特急

・馬肉ステーキガーリック＆ハーブデップ添え

THE BURGER SHOP do

・ブルサンガーリック＆ハーブチーズバーガー

・ブルサン黒トリュフ塩チーズバーガー

ココロ焦がれ

・ハラミステーキ 黒トリュフ塩チーズ添え

■前回大人気だったフォトスポットを今回も設置！

SNS映えする肉グッズを持って撮影するフォトスポットが今回も登場！

■暑い夏に嬉しい！アサヒスーパードライが"キンキンタンブラー"で楽しめる！！

夏のフードフェスで飲むビールを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。しかし、暑い時期のビールはすぐにぬるくなってしまう、、そんな時代は終わりです！キンキンタンブラーで最後のひと口まで冷たく、美味しくアサヒ スーパードライをお楽しみいただけます。

※キンキンタンブラー利用店は当日のパンフレットでご確認ください。

■ステージコンテンツも充実！

前回は、ヘッドライナーにJ-WAVEでもおなじみDJ TAROを迎え、アイドルやバンド、シンガー、SNSで人気のちぃたん☆も登場。今回のステージも豪華なラインナップでお届け！！

前回大盛り上がりのダンスコンテストを今回も実施！

9月13日(土)ステージにて肉食系ダンサーのための特別企画『肉祭ダンスコンテスト2025in日比谷公園』の開催が決定！ゲストジャッジには、King & Princeのバックダンサーを務め、数々のコンテストで優勝経験を持つATSUSHIと、Netflix『Offline Love』に出演し、世界を舞台に活躍するARU SAKURADAの2名が登場。第1回目となった2025年の等々力緑地での開催に続き、再びスペシャルな審査員として参加。豪華な参加賞や副賞を多数ご用意！優勝チームには、「肉祭で使える1万円分チケット」をプレゼント！

餅田コシヒカリさんによるプレゼント大会を実施！

9/15(日)ステージにて豪華景品が当たるプレゼント大会を実施します。顔はカトパン！体はパンパン！でお馴染みの餅田コシヒカリさんが肉祭にやってくる！景品は、81(ハチイチ)より「肉祭オリジナルタオル」。アルカン様より「BLU ITALY詰め合わせ」。その他、1000円分のチケットや餅田コシヒカリさんの私服も登場！参加方法は当日会場にてご案内！！

■「BLU ITALY」がもらえる！SNSプレゼントキャンペーンを実施！

SNSをフォローしてBLU ITALYを1本プレゼント！当日会場にてゲリラで実施！

イタリアの湧泉ガルヴァニーナ湧水にたっぷりの果汁（果汁12%～13%）と炭酸を加えたパステルカラーのイタリアンソーダです。

シチリアンブラッドオレンジソーダ：やさしい甘さと快い酸味は、シチリア産ブラッドオレンジの濃縮果汁がもたらす味わいです。

シチリアンレモンソーダ：シチリア産レモンの濃縮果汁を加え、すっきりと爽やかな味わいを楽しめます。

ピンクグレープフルーツソーダ：イスラエル産のピンクグレープフルーツを使用し、酸味の中にも甘さを感じさせる味になっています。

■来場特典！「肉祭オリジナルうちわ」がもらえる！

81(ハチイチ)とコラボの「肉祭オリジナルうちわ」が新登場！！数量限定で配布いたします。GETして暑さを乗り切ろう！！

■みんなが口ずさむ！肉祭公式テーマソングが生で聴ける！！

ニクマツリ～タベマクリノミマクリ～

作詞・作曲：YOU-10

美味しいお肉とビールで乾杯！"肉ばっかり食べればいい！"

最高の音楽と一緒に楽しもう！毎日13時にステージで披露！

https://linkco.re/gYmpADxP

▼開催概要

【イベント名称】肉祭2025in日比谷公園

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp/

【開催日】9月13日(土)～9月15日(月・祝) 3日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】日比谷公園 にれのき広場（東京都千代田区）

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）

イベント・プロデューサー : 武井 一輝(株式会社アドギルド・ジャパン)

SAKANA&JAPAN FESTIVAL、ジャパンフィッシャーマンズフェスティバル、パエリア・タパス祭り、スイーツ甲子園など、数多くのイベントディレクターとして活躍