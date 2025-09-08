【初開催】佐賀の特産品を無料試食＆お得に買い物する2日間！『Craft Trial Market』

佐賀県商工会連合会

佐賀県商工会連合会（会長：峰 英太郎）は、今年度新たな取り組みとして、試食・アンケートによる「テストマーケティング」と商品販売による「マルシェ」が一体となった『Craft Trial Market』を開催いたします。

本イベントは子供から大人まで誰もが無料で楽しめるイベントとなっていますので、ぜひ会場にお越しください。

【Craft Trial Marketとは】

Craft Trial Marketは、佐賀県内の食品を取り扱う企業が12社出店し、無料の試食・体験を通じたアンケート調査によって消費者の声を集め、今後の商品改良につなげる機会としています。アンケート回答者には「お得な割引券」や「佐賀牛炙り香焼き無料引換券」をプレゼントしています。割引券は出店社が販売しているお食事・商品をお得に購入することができます！

販売する商品は肉・海鮮・スイーツ・ドリンクなど幅広くを取り揃えておりますので、ぜひこの機会に佐賀のいろんな特産品を、見て・触れて・味わってみてください。

【イベント概要】

・日 時：2025年9月20日（土）11：00～19：00 / 21日（日）10：00～18：00

・場 所：佐賀駅前交流広場（佐賀市駅前中央一丁目79番）

・入 場：無料

・出店社：12社

・駐車場：駅周辺の駐車場をご利用ください

アンケート回答者特典出店社一覧

【お問合せ先】

佐賀県商工会連合会 経営支援課 担当：渕野

TEL：0952‐26‐6101 FAX：0952‐24‐0929

E-Mail：webmaster@sashoren.or.jp

HP：https://www.sashoren.ne.jp/rengoukai/

住所：〒840-0826 佐賀県佐賀市白山2丁目1-12 佐賀商工ビル6Ｆ