【第59回日本サインデザイン賞受賞】santas株式会社、テクノフローワン本社オフィスのサインデザインで銀賞受賞

空間を通じた組織変革支援を行う santas株式会社（本社：神奈川県藤沢市／代表取締役：宮崎敦史） は、当社が手がけた株式会社テクノフローワンの本社オフィスリニューアルにおいて、公益社団法人日本サインデザイン協会（以下SDA）主催の「第59回日本サインデザイン賞 銀賞」 を受賞したことをお知らせいたします。

SDAが主催する日本サインデザイン賞（通称SDA賞）は、優れたサインデザイン作品を広く社会にアピールすることにより、サインデザインの普及および啓発を図ることを目的として、1966年以来続けられてきた日本で唯一のサインデザインを対象とした顕彰事業です。

（日本サインデザイン賞公式サイトより引用）



今年の審査では347点の応募の中から各部門の受賞作品が選ばれ、テクノフローワン本社オフィスのサイン計画が高い評価を得ました。

受賞概要

受賞名： 第59回日本サインデザイン賞 銀賞

受賞対象： テクノフローワン本社オフィス（所在地：兵庫県神戸市）

施設概要

企業名： 株式会社テクノフローワン

所在地： 〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2

デザインチーム：santas株式会社、コルアーキテクツ合同会社、株式会社マルヤマデザイン

企業URL： https://www.tfone.co.jp/

テクノフローワン本社の特徴

11のワークデザインアイデアを軸にした空間設計

テクノフローワンは東洋ケミテックと東洋コーティングの統合を経て2016年に現在の社名となり、事業成長にあわせて本社機能の再設計が求められていました。santasはイノベーションの加速と社員一人一人の成長とつながりを後押しする場づくりを目指し、以下の5つの要素をワークデザインの柱とし、具体的な空間施策・仕組の施策として11のワークデザインアイデアを展開しました。

- 新しい習慣を生み出す - 働き方を柔軟にするサインや仕掛けにより、社員自ら行動変容を起こせるようにしました。- 社員同士のつながりを強化する - サインの配置や動線計画によって部署を越えた偶発的な出会いを促し、コミュニティ形成を支援しています。- 情報の受発信を活性化する - テクノフローワンの活動を新しい切り口で可視化した展示サインにより情報共有を円滑にし、発信力を高めています。- 社員の成長を促す仕掛けを盛り込む - 学びや挑戦を促すメッセージを随所に散りばめ、行動のモチベーションを高めます。- “特別感”のある体験をつくる - イベントやホスピタリティ空間において非日常感を演出し、社員や来客の記憶に残る体験を提供します。各階の特徴とサインデザイン

1階｜ギャラリーゾーン - 来客や地域との交流を促進するオープンなスペース。企業の歴史や製品を紹介する展示とともに、自社製品を活用したサインが来訪者を案内します。

4階｜コアゾーン - 回遊性の高い動線計画により、部門を超えた連携と個人に寄り添った多様な働き方を支えるフロア。サインはユニバーサルデザインも配慮し、各エリアの柔軟な利用方法やコミュニケーションの誘導を支援します。

5階｜イベント＆ホスピタリティ空間 - 社内イベントや来客対応に特化した特別フロア。サインにはテクノフローワンのブランドカラーとロゴを取り入れ、ホスピタリティを演出しました。

美意識とウェルビーイングを軸としたデザイン

テクノフローワンの価値観の中心には「美意識」があります。これは、製品の美しさにとどまらず、誠実さや社会への貢献といった広義の理念を含みます。santasは、この“美意識”を軸に、以下の視点から空間計画を行いました。

地球環境への配慮：自然素材の活用、省エネ設計

社会・地域への貢献：地域とつながるオープンな空間づくり

社員のウェルビーイング：居心地と自発性を引き出す設計

また、オープン性と堅牢性を両立する等身大のセキュリティ設計により、自由で安心な働き方を実現しています。

受賞に対するコメント

株式会社マルヤマデザイン 代表 丸山智也より

サインデザインと展示グラフィックを担当しました。この度はありがとうございました。本計画では、ワークショップやインタビューから導き出された「ワークデザインアイデア」の実現のため、初期段階から設計チームやクライアントと相談しながらプロジェクトに取り組みました。サインや展示では、エントランスの100種類のサンプルを手にとって比較できる製品展示や、自社製品を利用したサインなど、テクノフローワンの技術力や取り組みを社内外に発信するための工夫が随所に組み込まれています。

santas株式会社 代表 宮崎敦史より

この度は、歴史ある日本サインデザイン賞を受賞でき、大変光栄に存じます。サインデザインをリードいただいたマルヤマデザインの皆さまには、改めて御礼を申し上げます。マルヤマデザイン、コルアーキテクツと共に、クライアントの想いや自社技術を丁寧に汲み取り、空間全体に表現できたことが、本受賞に繋がったと考えております。

今回の受賞を励みに、弊社のパーパスである「人-企業-社会の自然な共鳴」の実現に向けて邁進いたします。

santas株式会社について

santasは空間に関わる課題を解決し、人ー企業ー社会のより良いつながりを生み出Creative＆Management企業です。

私たちは「プロジェクト」「場」「評価」の3つのデザインを提供します。与えられたプロジェクトの枠組み内で完結することを目的とせず、チームに関わる人、組織のスキル、プロジェクトを取り巻く環境を最大限活かし、適切な課題設定のもと、社会へ付加価値を生み出します。

プロジェクトごとに課題設定から実行するための組織体制など、すべての手法を開発する「創造的マネジメント」と、デザインガイドラインのようなルールを作成することで、関係者が能動的に活動しやすくなる土壌を整備する「マネジメント的創造」を得意とし、チームメンバーが想像力豊かに活動しやすくなる状況を生み出し、プロジェクトごとの価値を最大化します。

